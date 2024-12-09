Ahlatcı Çorum FK'da Boudjemaa ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de orta saha oyuncusu Mehdi Boudjemaa ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 26 yaşındaki oyuncu ile karşılıklı mutabakat sağlanarak, sözleşmesinin sonlandırıldığı belirtildi.
Açıklamada, kırmızı-siyahlı forma ile 12 resmi maça çıkan Boudjemaa'ya bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.
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