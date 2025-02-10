Ahlatcı Çorum FK Enes Yetkin'i Çayelispor'a Kiraladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Altay'dan transfer ettiği Enes Yetkin'i Çayelispor'a kiraladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Enes Yetkin, Altay'dan transfer edilerek kulübümüzle 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Enes'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz! Enes Yetkin, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için Çayelispor'a kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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