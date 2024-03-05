Ahlatcı Çorum FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve şu çalışması yaptı.
Antrenmana, sakatlığı devam eden Atakan Cangöz katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan, Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti. Helvacıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özcan'a teşekkür etti, seçimlerde başarılar diledi. Özcan da yaklaşan seçimlerde hayırlı olmasını dileyerek Helvacıoğlu'na başarılar diledi. Ziyarette, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır da yer aldı.
Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında evinde Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Adanaspor, Sakaryaspor ile 9 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli eskrimci Elke Lale Van Achterberg, Fransa'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda epe B kategorisinde gümüş madalya kazandı. Elke Lale, başarılı performansıyla tablo-16'da Kristina Fiaklistava'yı, çeyrek finalde Polonyalı Sara Rogowska'yı ve yarı finalde Polonyalı rakibi Karolina Strawinska'yı mağlup ederek finale yükseldi. Final müsabakasında ise İtalyan Rossana Pasquino'ya yenilerek gümüş madalya elde etti. Şampiyonada diğer Türk sporcular da mücadele edecek.
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