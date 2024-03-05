Ahlatcı Çorum FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Ahlatcı Çorum FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, pas ve şut çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz antrenmana katılmadı. Takım, yarın yapacağı idmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

05.03.2024 18:47
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve şu çalışması yaptı.

Antrenmana, sakatlığı devam eden Atakan Cangöz katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ahlatcı Çorum FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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