Ahlatcı Çorum FK, Eyüpspor'u Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım olarak tebrik etti - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Eyüpspor'u Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım olarak tebrik etti

Ahlatcı Çorum FK, Eyüpspor\'u Süper Lig\'e yükselmeyi garantileyen ilk takım olarak tebrik etti

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında aldığı sonuçla Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor'u tebrik etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor'a tebrikler iletilmiştir.

08.04.2024 12:35  Güncelleme: 12:36
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında aldığı sonuçla Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım olan Eyüpspor'u tebrik etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "2023-2024 sezonu Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor'u tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ahlatcı Çorum FK, Eyüpspor'u Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım olarak tebrik etti - Son Dakika

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