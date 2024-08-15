Ahlatcı Çorum FK, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Ahlatcı Çorum FK, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Tedavi süreci devam eden bazı oyuncular antrenmana katılmadı. Özbalta, geçen sezonun derslerini alarak gelişim sürecini devam ettireceklerini belirtti.

15.08.2024 20:47
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü evinde Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Tedavisine devam edilen Atakan Cangöz ve Ümraniyespor maçında sakatlanan Kabongo Kasongo ile Suat Kaya antrenmana katılmadı.

Özbalta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun açılış maçında Ümraniyespor maçında beklemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını, ardından da futbolcularla ve teknik ekiple karşılaşmanın analizini yaptıklarını söyledi.

Analizde futbolcuların maçta gerekenin çoğunu doğru ama eksik yaptığını gördüklerini belirten Özbalta, sezonun "uzun soluklu bir maraton" olduğunu dile getirdi.

Çorum FK'nin geçen sezon ilk maçını kazandığını, ikinci maçını kaybettiğini, sezon içinde inişler ve çıkışlar yaşadığını ancak ligi play-off turunda tamamladığını hatırlatan Özbalta, hem geçen sezondan, hem de bu sezonun ilk maçından dersler çıkararak, gelişim sürecini devam ettireceklerini vurguladı.

Sezonun ilk maçında kart cezası ve sakatlıkların kadro yapılanmasına etki ettiğini ancak takımdaki her oyuncunun ilk 11 oynayacak kapasitede olduğu ifade eden Özbalta, transfer çalışmalarınıh da sürdüğünü aktardı.

Özbalta, "Takımdaki kimyayı bozmayacak, iş ahlakı olan ve Çorum şehrini benimseyecek arkadaşları aramıza katmaya çalışıyoruz. Şu anda oynayan arkadaşlarımız belki nöbet değişimi yapacak, belki devam edecek. Takımın içindeki bütün oyuncularımızın rekabete girecek arkadaş grubunun oluşması, işin güzel tarafı. Rekabet olmadığı zaman kimse gelişim gösteremiyor. Kulüp çok uğraşıyor, titizlikle davranıyor, mali kaynak akışı gerekiyor. İkisi paralel gitmek zorunda olan bir süreç geçiriyoruz. Bazen kötü anlar yaşayabiliriz. Ailede de olur bunlar, biz bir aileyiz. Yaşadığımız kaybı, bazı ufak tefek aksaklıkları bir tarafa bırakıp pazar günkü müsabakaya odaklanıp, inşallah tribüne gelen seyircilerimizi mutlu göndermeyi düşünüyoruz." dedi.

"İyi bir takımız"

Takım kaptanı Ferhat Yazgan ise ne kadar kaliteli bir takım olduklarını Fatih Karagümrük maçında göstereceklerini vurguladı.

İyi bir hazırlık dönemi geçirmelerine karşın ligin ilk haftasında istedikleri sonucu alamadıklarını, kendi evlerinde oynayacakları ikinci maçta ilk galibiyeti almak istediklerini bildiren Yazgan, şunları kaydetti:

"Biz geçen sene de bunu gösterdik, kamp sürecinde de gösterdik, iyi bir takımız. Kimse ilk maça aldanmasın. Fatih Karagümrük maçında tekrar yeniden başlıyoruz ve gerçekten ne kadar iyi bir takım olduğumuzu herkese göstereceğiz. Bu sene de iddialıyız. Yıl sonunda nerede olduğumuzu herkes görecek."

Kaynak: AA

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