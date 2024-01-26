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Ahlatcı Çorum FK, Göztepe maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Göztepe maçı için hazırlıklarını tamamladı

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular taktik çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ile Masis antrenmana katılmadı. Maç yarın Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Ahlatcı Çorum FK, Göztepe maçı için hazırlıklarını tamamladı
26.01.2024 - 16:49,  Güncelleme: 16:51
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Çorum FK Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ve pas çalışmasının ardından taktik çalışması yaptı. Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ile Masis katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

Ahlatcı Çorum FK ile Göztepe arasında yarın Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak maç, 16.00'da başlayacak.

Kaynak: AA
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