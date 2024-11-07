Ahlatcı Çorum FK Hazırlıklarını Sürdürüyor

Spor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Siltaş Yapı Pendikspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çalışması yaptı.

Antrenmana, milli takım kampında bulunan Hasan Ege Akdoğan ile sakatlıkları devam eden Landre, Kasango, Burak Süleyman ve kaleci Ahmet Kıvanç katılmadı.

Sakatlıktan dönen Atakan Cangöz ve Mehdi ise takımdan ayrı çalıştı.

Çorum ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.