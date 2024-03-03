Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Erkan Akbulut, Oğuz Kağan Çalışır
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Verheydt (Dk. 87 Ahmet Sağat), Nalepa, Hakan Barış (Dk. 87 Ahmet İlhan Özek), Eren Aydın (Dk. 65 Ozan Sol), Geraldo (Dk. 90+2 Gökhan Karadeniz), Erkan Kaş
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte (Dk. 75 Doğan Can Davas), Metehan Mimaroğlu, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Foor (Dk. 19 Soukou), Levent Ayçiçek (Dk. 46 Emirhan Aydoğan), Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak (Dk. 90+2 Emre Batuhan Adıgüzel), Taha Batuhan Yayıkcı, Gakpa (Dk. 75 Sergen Piçinciol)
Sarı kartlar: Dk. 24 Levent Ayçiçek, Dk. 75 Mehmet Özcan, Dk. 80 Rahmetullah Berişbek, Dk. 90+5 Taha Batuhan Yayıkcı (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 60 Nalepa, Dk. 61 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Teksüt Bandırmaspor arasında oynanan maç 0-0 berabere bitti.
Son Dakika › Spor › Ahlatcı Çorum FK ile Teksüt Bandırmaspor Arasındaki Maç 0-0 Berabere Bitti - Son Dakika
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray maçında fırsatları değerlendiremediklerini söyleyerek maçın hakkının beraberlik olduğunu dile getirdi. Santos ayrıca hakem hatalarına da değinerek Beşiktaş'ın hakkının yenmesine izin vermeyeceklerini belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Takım olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösteriyoruz" dedi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) alp disiplini, kros kayak ve satranç branşlarında ilk müsabakalar yapıldı ve madalyalar sahiplerini buldu. Fransız sporcu Niccolas Sarremejane erkeklerde altın madalyayı kazanırken, Avusturyalı sporcu Melissa Koeck kadınlarda altın madalyayı elde etti. Ayrıca kros kayak ve satrançta da madalyalar dağıtıldı. Ukrayna, madalya sıralamasında zirvede yer aldı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı. Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya 163 sporcu katıldı. Şampiyonada farklı kategorilerde yarışan sporcular arasında dereceye giren isimler açıklandı.
Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın bir puan aldığını ve üzülsek de bu puanı telafi edeceklerini söyledi. Eroğlu, maçta tekrar edilen penaltı vuruşlarını kurtaran kaleci Zafer'i övgüyle bahsetti ve Çorumspor'a başarılar diledi.
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