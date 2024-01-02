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Ahlatcı Çorum FK Kaptanı Murat Yıldırım Futbolu Bıraktı ve Hisselerini Devretti - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK Kaptanı Murat Yıldırım Futbolu Bıraktı ve Hisselerini Devretti

Ahlatcı Çorum FK takımının sahibi ve kaptanı Murat Yıldırım, futbolu bıraktığını ve şirket hisselerini devrettiğini açıkladı. Yıldırım, takımdan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu ve Çorum FK'nın başarılarına odaklı bir kulüp haline geldiğini belirtti. Hisselerini yol arkadaşı Oğuzhan Yalçın'a devreden Yıldırım, her zaman takımın taraftarı olarak kalacağını ifade etti ve desteklerinden dolayı birçok kişiye teşekkürlerini iletti.

Ahlatcı Çorum FK Kaptanı Murat Yıldırım Futbolu Bıraktı ve Hisselerini Devretti
02.01.2024 - 22:34,
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Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK sahibi ve takım kaptanı Murat Yıldırım, hem futbolu bıraktığını, hem de şirket hisselerini devrettiğini açıkladı.

Çorum FK Kaptanı Murat Yıldırım, yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını açıkladı. Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklam, "Sevgili Çorumlular, 1.5 yıl önce zor zamanlarda, hayalimiz olan şampiyonluk serüveninde memleketimizin takımı ve marka değeri Çorum FK'yı; birlikteliği, fedakarlığı, azmi, geceyi gündüze katıp yol almayı, meşakkati, özveriyi ve başarıyı şiar edinerek devraldım. Bu süre zarfında büyük bir sorumluluk altına girdik. Elimizden geleni yapıp tedbirlerimizi hazırlıklarımızı hayallerimize uyguladık. Siz değerli hemşerilerimiz ve taraftarlarımızın istikrarlı desteğiyle beraber 56 yıl sonra şampiyonluk yaşadık. Takımımızı sürekli gelişen şampiyonluklara, yeni başarılara odaklı, dünü değil yarını düşünen bir Çorum FK'ya çevirdik" dedi.

"Hisselerimi devrediyorum"

'Bir futbolcunun sahibi olduğu kulüpte oynayarak bu seviyede şampiyonluk yaşaması, Çorumlu kardeşinizin adını dünya futbol tarihine yazdırdı' diyen Yıldırım, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Bundan sonra inşallah nice tarihler yazılır. Çorumlu'nun yaptığını kimse yapamaz. Allah'a şükürler olsun, bugünleri yaşadığım için. Sözümüzü tuttuk, sizlere mahcup olmadım, hamdolsun. Özel durumumdan dolayı sizlere veda ediyorum. Çorumluların emaneti olan Çorum FK'nın hisselerini yol arkadaşım Oğuzhan Yalçın'a devrediyorum. Çorum FK'dan futbolcu ve kaptan olarak ayrılıyorum, her zaman taraftarı olarak kalacağım. Bugünlerde beni destekleyen eşime, arkadaşlarıma, eniştem Ali Gürsoy'a, yönetimimize, bu günlere gelmemizde çok emeği olan CEO'm Abdulhamit Yıldız'a, aynı havayı soluduğum takım arkadaşlarıma, İdari Menajerim Burak Çalık'a, personelimize bizleri bu yolda destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Maddi manevi destek olan, bu günlere gelmemize sebep olan Muhsin Dere'ye ve Cantürk Alagöz Başkan'a en içten şükranlarımı sunuyorum. Bugün ayrılıyorum, kalben sizlerle beraber olacağım, inşallah ben de sizlerin kalbinde olurum. Hoşçakalın." - ÇORUM

Kaynak: İHA
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