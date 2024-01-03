 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ahlatcı Çorum FK Kaptanı Murat Yıldırım Futbolu Bıraktı ve Şirket Hisselerini Devretti - Son Dakika
Üye Girişi

Ahlatcı Çorum FK Kaptanı Murat Yıldırım Futbolu Bıraktı ve Şirket Hisselerini Devretti

Ahlatcı Çorum FK'nın sahibi ve takım kaptanı Murat Yıldırım, futbolu bıraktığını ve şirket hisselerini devrettiğini açıkladı. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını belirterek, Çorum FK'yı büyük bir sorumluluk altında devraldıklarını ve 56 yıl sonra şampiyonluk yaşadıklarını ifade etti.

Ahlatcı Çorum FK Kaptanı Murat Yıldırım Futbolu Bıraktı ve Şirket Hisselerini Devretti
03.01.2024 - 19:18,
Abone Ol

1'inci Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK sahibi ve takım kaptanı Murat Yıldırım, hem futbolu bıraktığını hem de şirket hisselerini devrettiğini açıkladı.

Çorum FK Kaptanı Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını belirterek şu yorumlarda bulundu:

"Sevgili Çorumlular, 1.5 yıl önce zor zamanlarda, hayalimiz olan şampiyonluk serüveninde memleketimizin takımı ve marka değeri Çorum FK'yı; birlikteliği, fedakarlığı, azmi, geceyi gündüze katıp yol almayı, meşakkati, özveriyi ve başarıyı şiar edinerek devraldım. Bu süre zarfında büyük bir sorumluluk altına girdik. Elimizden geleni yapıp tedbirlerimizi hazırlıklarımızı hayallerimize uyguladık. Siz değerli hemşerilerimiz ve taraftarlarımızın istikrarlı desteğiyle beraber 56 yıl sonra şampiyonluk yaşadık. Takımımızı sürekli gelişen şampiyonluklara, yeni başarılara odaklı, dünü değil yarını düşünen bir Çorum FK'ya çevirdik."

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Çorum Belediyespor, Murat Yıldırım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahlatcı Çorum FK Kaptanı Murat Yıldırım Futbolu Bıraktı ve Şirket Hisselerini Devretti - Son Dakika


19:56
Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50
İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24
Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32
Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26
Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23
İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23
Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22
İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar

Son Dakika
19:58 Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması akıllara Trabzonspor Başkanı Doğan'ın sözlerini getirdi
19:56 Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50 İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24 Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32 Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26 Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23 İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23 Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22 İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53 Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 20:56:43. #1.13#
SON DAKİKA: Ahlatcı Çorum FK Kaptanı Murat Yıldırım Futbolu Bıraktı ve Şirket Hisselerini Devretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement