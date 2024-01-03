Ahlatcı Çorum FK Kaptanı Murat Yıldırım Futbolu Bıraktı ve Şirket Hisselerini Devretti

1'inci Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK sahibi ve takım kaptanı Murat Yıldırım, hem futbolu bıraktığını hem de şirket hisselerini devrettiğini açıkladı.

Çorum FK Kaptanı Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını belirterek şu yorumlarda bulundu:

"Sevgili Çorumlular, 1.5 yıl önce zor zamanlarda, hayalimiz olan şampiyonluk serüveninde memleketimizin takımı ve marka değeri Çorum FK'yı; birlikteliği, fedakarlığı, azmi, geceyi gündüze katıp yol almayı, meşakkati, özveriyi ve başarıyı şiar edinerek devraldım. Bu süre zarfında büyük bir sorumluluk altına girdik. Elimizden geleni yapıp tedbirlerimizi hazırlıklarımızı hayallerimize uyguladık. Siz değerli hemşerilerimiz ve taraftarlarımızın istikrarlı desteğiyle beraber 56 yıl sonra şampiyonluk yaşadık. Takımımızı sürekli gelişen şampiyonluklara, yeni başarılara odaklı, dünü değil yarını düşünen bir Çorum FK'ya çevirdik."