Ahlatcı Çorum FK, Mehmet Tayfun Dingil'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Ahlatcı Çorum FK, Mehmet Tayfun Dingil'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK, 34 yaşındaki stoper Mehmet Tayfun Dingil ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Dingil daha önce birçok farklı takımda forma giymişti. Ayrıca, savunma oyuncusu Berkay Arı'nın transferi için 52 Orduspor FK ile anlaşma sağlandı.

29.08.2024 19:17
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, stoper Mehmet Tayfun Dingil'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 34 yaşındaki stoper Mehmet Tayfun Dingil ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Mehmet Dingil'in daha önce Blauw Geel 38, JVC Cuijk, Achilles 29, Menemen Belediyespor, Hatayspor, Afjet Afyonspor, Sancaktepe, Ankara Keçiörengücü ve Iğdır FK'de forma giydiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, yeni sezon öncesi takıma katılan savunma oyuncusu Berkay Arı'nın transferi için de 52 Orduspor FK ile anlaşma sağlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ahlatcı Çorum FK, Mehmet Tayfun Dingil'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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