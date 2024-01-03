Ahlatcı Çorum FK, Murat Yıldırım\'a teşekkür mesajı yayımladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, sahibi ve kaptanı olduğu kulüpten ayrılma kararı alan Murat Yıldırım'a teşekkür mesajı yayımlandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yıldırım'ın soyunma odası ve koridor görüntülerinin yanı sıra 2022-2023 sezonu şampiyonluk kutlamalarındaki görüntülerine yer verildi.

Mesajda ise "Kulübümüzün gurur kaynağı Murat Yıldırım, sahada gösterdiği üstün performansıyla ve saha dışındaki duruşuyla unutulmaz bir döneme damgasını vurdu. Bu özel anlara veda ettiğimiz bugün, futbol sevdasına ve kulübümüze kattığı değerlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun, büyük kaptan." ifadeleri kullanıldı.

Yıldırım, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özel nedenlerden dolayı, hisselerini Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'a devrederek, sahibi ve kaptanı olduğu takımdan ayrıldığını açıkladı.