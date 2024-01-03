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Ahlatcı Çorum FK, Murat Yıldırım'a teşekkür mesajı yayımladı - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Murat Yıldırım'a teşekkür mesajı yayımladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, sahibi ve kaptanı olduğu kulüpten ayrılma kararı alan Murat Yıldırım'a teşekkür mesajı yayımladı. Yıldırım'ın soyunma odası ve koridor görüntülerinin yanı sıra şampiyonluk kutlamalarındaki görüntülerine de yer verilen paylaşımda, Yıldırım'ın saha içindeki üstün performansı ve saha dışındaki duruşuyla unutulmaz bir döneme damga vurduğu belirtildi. Yıldırım da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özel nedenlerden dolayı hisselerini Kulüp Başkanı'na devrederek takımdan ayrıldığını duyurdu.

Ahlatcı Çorum FK, Murat Yıldırım\'a teşekkür mesajı yayımladı
03.01.2024 - 08:47,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, sahibi ve kaptanı olduğu kulüpten ayrılma kararı alan Murat Yıldırım'a teşekkür mesajı yayımlandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yıldırım'ın soyunma odası ve koridor görüntülerinin yanı sıra 2022-2023 sezonu şampiyonluk kutlamalarındaki görüntülerine yer verildi.

Mesajda ise "Kulübümüzün gurur kaynağı Murat Yıldırım, sahada gösterdiği üstün performansıyla ve saha dışındaki duruşuyla unutulmaz bir döneme damgasını vurdu. Bu özel anlara veda ettiğimiz bugün, futbol sevdasına ve kulübümüze kattığı değerlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun, büyük kaptan." ifadeleri kullanıldı.

Yıldırım, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özel nedenlerden dolayı, hisselerini Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'a devrederek, sahibi ve kaptanı olduğu takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kaynak: AA
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Çorum Belediyespor, Murat Yıldırım, Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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