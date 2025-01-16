Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, futbolcu Semih Akyıldız'ın bonservisinin Iğdır FK'ye kiralandığını duyurdu.
Çorum FK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar geçici transferi için Iğdır FK ile anlaşıldığı açıklandı.
Açıklamada, son olarak Uşakspor'da forma giyen Akyıldız'a başarı dilendi.
Son Dakika › Spor › Ahlatcı Çorum FK, Semih Akyıldız'ı Iğdır FK'ye kiraladı - Son Dakika
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