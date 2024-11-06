Ahlatcı Çorum FK Üçte Üç Hedefliyor - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK Üçte Üç Hedefliyor

Ahlatcı Çorum FK Üçte Üç Hedefliyor

Teknik direktör Özbalta, Pendikspor maçını kazanarak milli araya 3 galibiyetle girmeyi hedefliyor.

06.11.2024 19:48
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, 12. haftada karşılaşacakları Siltaş Yapı Pendikspor'u da yenerek milli maç nedeniyle lige verilecek araya üçte üç yaparak gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Özbalta, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, 2 haftadır galip geldikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Ligde 4-5 takım hariç diğer takımların kadro yapılarının birbirine yakın olduğunu, bu nedenle puan sıralamasındaki makas aralığının çok açılmasını beklemediğine işaret eden Özbalta, bu yıl dalgalanma yaşasalar da son maçlarda ikide iki yapmayı başardıklarını dile getirdi.

Futbolcularla toplantılar yaparak milli araya kadar Gençlerbirliği ve Ankara Keçiörengücü'nün ardından Pendikspor maçını da kazanıp galibiyet serisi yakalamayı hedeflediğini anlattığını aktaran Özbalta, şöyle devam etti:

"İki maçta 6 puan kazandık. Bu sezon ilk kez iki maçta 6 puan aldık. Hedefimiz haftaya milli araya girerken üçte üç yapabilmek. Maçı kazandığımızda ligin 8-12 haftalık bölümünde güzel bir yer alacağımızı düşünüyorum. Oyuncularımızdaki bu özveri devam etmeli. Maçın ciddiyetini hepsi biliyor. Pendik de üç haftada 7 puanı 2 gol atarak topladı, üç maçta gol yemediler. Onlarda da çıkış ivmesi var. Onlar da bizimle aynı düşüncelerle milli araya girmek isteyecek. Biz Allah'ın izniyle üçte üç yapmak, yukarı banda biraz daha yaklaşmak istiyoruz. Maçlar bittiğinde, kazanabilirsek ve diğer maçların da sonuçlarına bakarak belki de ilk 7'nin içine girebileceğimiz bir şans haftasına geldik."

Oyuncu sakatlanmaları

Bir gazetecinin takımdaki sakat oyuncu sayısının artmasının nedenlerini sorması üzerine Özbalta, "Pandemideki aşıların etkisinin çok büyük olduğunu söyleyen bir bilim heyeti var. Hatta bir makale yazmışlar. Çok hassas bir konu. Avrupa'daki bütün liglerde internet sitesine girip maçların esamelerine bakıyorum. Bir haftada 12 sakat, 9 sakat, 7 sakat oluyor. Bir bakıyorsun Liverpool'da 7, Newcastle United'de 9 sakat var. Sakatlık olayları çok arttı." ifadelerini kullandı.

Özbalta, sakatlıların Kovid-19 aşısının yanı sıra antrenman yapılan zeminin ve futbolcuların kendilerine iyi bakmasıyla da alakalı olabileceğini vurguladı.

Bazı oyuncuların bir müddet takımdan ayrı kalacağına işaret eden Özbalta, şunları kaydetti:

"Loick Landre 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak. Kabongo Kasongo milli aradan sonra takıma dönmüş olacak. Kadir Seven 2 haftadır bizimle değildi, pazartesi antrenmanlara başladı. Mehmet Dingil'in dizinde sıkıntı var, 2 gündür bizimle değildi, bugün idmana çıkacak. Burak Süleyman da milli aradan sonra takıma katılacak gibi görünüyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ahlatcı Çorum FK Üçte Üç Hedefliyor - Son Dakika

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