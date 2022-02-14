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Ahmet Ağaoğlu: Türk futboluna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum - Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu: Türk futboluna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum

14.02.2022 15:17
Ahmet Ağaoğlu: Türk futboluna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kulüplerimizin ekonomik problemlerine çözüm olacağı düşüncesiyle bu ihalenin Türk futboluna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kulüplerimizin ekonomik problemlerine çözüm olacağı düşüncesiyle bu ihalenin Türk futboluna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2022-23 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan Süper Lig ve 1'inci Lig müsabakalarının yayın ihalesi için teklif verme saatinin sona ermesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu, "Son 2 yıldır çok ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya olan futbol kulüplerimizin en önemli gelir kaynağının naklen yayın gelirleri olduğu hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Özellikle Anadolu kulüplerimizin gelir kaynağının yüzde 80'ini naklen yayın geliri oluşturduğu bu süreçte yaşadığımız ekonomik sıkıntılar hem saha hem de kulüp performansında çok ciddi sorunlar ortaya çıkardı. İçinde bulunduğumuz sürecin ve yapacağımız yeni naklen yayın ihalesinin kulüplerimizi tatmin edecek bir rakamla sonuçlanması, kulüplerimizin ekonomik sorunlarını ve finansal yükünü hafifletebilecek düzeyde olması en büyük arzumuz ve temennimiz. Finansal anlamda yaşadığımız ciddi irtifa kaybı, performans olarak da irtifa kaybına sebep olduğu bir gerçek. İçine bulunduğumuz ekonomik sorunları izole etmediğimiz sürece finansal problemlerimiz çözüm bulmadığı takdirde Türk futbolunun, özellikle Anadolu futbolunun arzu edilen noktaya gelmesini beklemek hayalcilikten öteye bir tutum olur. Kulüpler Birliği olarak önümüzdeki ihale sürecinden ortaya çıkacak netice gelirlerinin yüzde 80'i naklen yayına bağlı olan kulüplerimizin ekonomik problemlerine çözüm olacağı düşüncesiyle bu ihalenin Türk futboluna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

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Kulüpler Birliği Vakfı, Spor Toto Süper Lig, Ahmet Ağaoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: Türk futboluna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum - Son Dakika Spor


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