Üye Girişi
Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti - Son Dakika

Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti

09.11.2021 00:50

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı tarihi açıkladı. Çakar, Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene o senedir. İlan ediyorum. Trabzonspor, 3 Nisan'da Beşiktaş maçından sonra şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.

Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar çarpıcı bir iddiada bulundu. Çakar, 3 Nisan günü oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş maçı sonrası bordo-mavililerin şampiyonluğu ilan edeceğini öne sürüldü.

"KOLBASTI OYNAYACAĞIM"

Ünlü yorumcu yaptığı yorumda, "Trabzonspor'a sesleniyorum. Eğer bu sene şampiyonluğu kaybedersiniz iki elim yakanızda olur. Bu sene o senedir. İlan ediyorum. Trabzonspor, 3 Nisan'da Beşiktaş maçından sonra şampiyon olacak. Uzun yıllar sonra Trabzon'a gelmiş olacağım. Federasyon beni sahaya sokar mı bilmiyorum ama kolbastı oynayacağım. Bu dakikadan sonra kaybedersiniz suçu kendinizde arayın. Yıllar sonra o büyük gece gelecek ve yaşarsam ben orada olacağım" dedi.

Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti

Ahmet Çakar, Trabzonspor, Şampiyon, Nisan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Singapur'da devlet, aşı olmayı reddedenlerin hastane ve ilaç masraflarını karşılamayacak 08:19 Singapur'da devlet, aşı olmayı reddedenlerin hastane ve ilaç masraflarını karşılamayacak Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor 08:00 Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Türkiye'nin olası operasyonu teröristleri köşeye sıkıştırdı! 07:43 Türkiye'nin olası operasyonu teröristleri köşeye sıkıştırdı!
Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı 07:20 Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi yaşamını yitirdi 00:21 Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi yaşamını yitirdi TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar 21:59 TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar
Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı 21:13 Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor 17:29 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor

Son Dakika Haberleri
08:20 Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı
08:05 Danla Bilic'in acı günü: Çok ani bıraktın beni
07:59 Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor
07:55 Ankara görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı
07:43 Türkiye'nin olası operasyonu teröristleri köşeye sıkıştırdı!
00:50 Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti
00:44 Ekrem İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ı evinde ziyaret etti
00:27 Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi 200 baz puan yükseltti
00:27 Sezona fırtına gibi başlayan Falcao yine sakatlandı! 1 ay forma giyemeyecek
00:20 Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi yaşamını yitirdi
Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı         
08:20
Danla Bilic'in acı günü: Çok ani bıraktın beni Danla Bilic'in acı günü: Çok ani bıraktın beni         
08:06
Ankara görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı Ankara görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı         
07:55
Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'la ilgili ilk yorum: Onaylamak mümkün değil Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'la ilgili ilk yorum: Onaylamak mümkün değil         
07:21
Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları         
07:17
Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu         
22:26
Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor         
21:42
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti         
16:36
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde         
15:01
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı         
13:59
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 08:31:24. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement