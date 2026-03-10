Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları kızdıran sözler - Son Dakika
10.03.2026 13:20  Güncelleme: 13:24
Ahmet Çakar'ın Galatasaray'ın Liverpool'a en az 2-3 farkla kaybedeceğini söylemesi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u konuk edeceği dev mücadele öncesinde Ahmet Çakar'ın yaptığı açıklamalar gündem oldu. Deneyimli yorumcunun sarı-kırmızılı takım hakkında yaptığı tahmin sosyal medyada büyük tepki çekti.

"GALATASARAY İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR GECE OLACAK"

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam RAMS Park'ta İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında da mağlup ettiği rakibi karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Beyaz TV'de yayınlanan "Derin Futbol" programında konuşan Ahmet Çakar ise Galatasaray için zor bir gece olacağını savundu.

"EN AZ 2-3 FARKLA KAYBEDER"

Çakar açıklamasında, "Galatasaray için çok kötü bir gece olacak. Temennim asla değil; keşke Galatasaray 5-0 kazansa fakat çekirge bir iki sıçrar, üçüncüsünde sıçrayamaz; bu futbolun doğal dinamiği" ifadelerini kullandı.

Deneyimli yorumcu ayrıca, "Galatasaray iki tane deve karşı çok başarılı sonuçlar aldı; biri Liverpool, ikincisi Juventus. Ama bu sefer Galatasaray'ı dramatik ve acı bir gece bekliyor. Galatasaray, Liverpool'a en az 2-3 ve üzeri fark yiyerek kaybeder" sözlerini dile getirdi.

TARAFTARLARDAN TEPKİ YAĞDI

Ahmet Çakar'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti. Birçok taraftar yorumcuya sosyal medya üzerinden sert eleştiriler yöneltti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Son zamanlarda oynan maçlara bakılırsa olma ihtimali var ama biz yine de kötüyü çağırmayalım Metin Okaty ruhu Ali Samiyen hedefi ile inşallah kazanırız. 12 1 Yanıtla
  • Saner Doğru Saner Doğru:
    bize burda bişey olmazda ingilterede parçalarlar bizi 1 3 Yanıtla
    ozcan1974 ozcan1974:
    yok burdada parçalayacaklar 1 1
  • Adam Adam:
    Vahap Beyaaaz, Ahmet Çakaar... 2 1 Yanıtla
  • ozcan1974 ozcan1974:
    skor veriyorum 1-3 0 1 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    bu futbol cahili de üç beş kelime öğrenmiş her Galatasaray'ın Avrupa maçından önce aynı şeyleri söylüyor 1 0 Yanıtla
    Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
