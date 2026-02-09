Ahmet Çakar'dan ortalığı karıştıcaka çıkış: Ne malum o 5 santimlik ofsaytın montajlanmadığı - Son Dakika
Ahmet Çakar'dan ortalığı karıştıcaka çıkış: Ne malum o 5 santimlik ofsaytın montajlanmadığı

09.02.2026 10:34
Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Rizespor'un iptal edilen golüne ilişkin VAR kararını ve yayıncı kuruluşun geç yayınlamasını eleştirdi. Çakar, ''İptal edilen bir golün 5 santimlik ofsaytını golden 10 dakika sonra halka gösteriyorsan ama VAR odasında bunun ofsayt olduğuna 10 saniyede karar veriliyorsa bu işte entrika vardır. Ne malum içeride 10 dakika içinde o 5 santimlik ofsaytın montajlanıp montajlanmadığı'' sözleriyle tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 60. dakikasında Rizesporlu Ali Sowe'un attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

AHMET ÇAKAR'DAN VAR VE YAYINCI KURULUŞ TEPKİSİ

Spor yazarı Ahmet Çakar, Sabah gazetesindeki köşesinde iptal edilen gole ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Çakar, VAR hakemlerinin pozisyonu çok kısa sürede ofsayt olarak değerlendirmesine karşın, yayıncı kuruluşun görüntüyü yaklaşık 10 dakika sonra ekrana getirmesine dikkat çekti.

"BU İŞTE ENTRİKA VARDIR"

Ahmet Çakar yazısında, "Rizespor'un attığı bir gol var ki VAR hakemleri 10 saniyede ofsayt olduğuna karar verdiler ama yayıncı kuruluş bu 5 santimlik ofsaytı 10 dakika sonra yayınlayabildi" ifadelerini kullandı. Çakar, aynı maçta Osimhen'in attığı golü de "insan üstü" olarak nitelendirdi.

"MONTAJLANIP MONTAJLANMADIĞINI NEREDEN BİLECEĞİZ?"

VAR sistemine yönelik eleştirilerini sürdüren Çakar, "İptal edilen bir golün 5 santimlik ofsaytını golden 10 dakika sonra halka gösteriyorsan ama VAR odasında bunun ofsayt olduğuna 10 saniyede karar veriliyorsa bu işte entrika vardır. Ne malum içeride 10 dakika içinde o 5 santimlik ofsaytın montajlanıp montajlanmadığı" sözleriyle tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yunus Yeniay Yunus Yeniay:
    barış alperinde golünü bunun gibi iptal ettiler geçensene onu da söle o zaman 27 17 Yanıtla
  • said örücü said örücü:
    yunus yeniaygeçen sene şampiyon yapılmamışsınız gibi konuşma 9 8 Yanıtla
  • rs202020 rs202020:
    Ne malum gerçek çizgi olmadığı... 9 4 Yanıtla
  • safetyk45 safetyk45:
    sen çokmu doğrusun çakal çakar top çizgiyi geçmeden gol demiştin 3 3 Yanıtla
  • Ferit Tambahçeci Ferit Tambahçeci:
    oda onun bileceği iş 1 0 Yanıtla
