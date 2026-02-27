İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından yanıt geldi: Vazgeçmeyeceğim - Son Dakika
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından yanıt geldi: Vazgeçmeyeceğim

İbrahim Tatlıses\'e mirasından men ettiği çocuklarından yanıt geldi: Vazgeçmeyeceğim
27.02.2026 19:52
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile çocukları arasında süren miras gerilimi, karşılıklı açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. Sanatçının, oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak hakkında yaptığı sert çıkışların ardından iki isim de babalarına yanıt verdi.

"DİLAN'A DA, AHMET'E DE BİR KURUŞ BIRAKIRSAM ALLAH BENİ TOPRAK ETSİN" SÖZLERİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

Süreç, İbrahim Tatlıses'in miras konusundaki net tavrını açıklamasıyla başladı. 74 yaşındaki Tatlıses, "Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü" sözleriyle iki çocuğunu mirasından men edeceğini duyurdu. Bu açıklama aile içindeki anlaşmazlığı yeniden gündeme taşıdı.

ÇITAK: KENDİSİNİ AFFETMEME FIRSAT VERMİYOR

Yaşananların ardından SHOW TV'ye konuşan Dilan Çıtak, babasının kararını değerlendirdi. "İbrahim Tatlıses'e karşı olmadım, onun bana olan tavrına karşıyım" diyen Çıtak, babasına sağlık dileklerini iletti. "İbrahim Tatlıses'i affettim ama o kendisini affetmeme fırsat vermiyor" ifadelerini kullanan Çıtak, kişisel bir hesaplaşma içinde olmadığını savundu.

Kariyerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çıtak, şöhretini yalnızca soyadına bağlayan yorumlara karşı çıktı. Küslük döneminde bazı çevrelerin işlerine müdahale ettiğini öne süren Dilan 36 yaşındaki Çıtak, bu sürecin doğrudan babasından değil, etrafındaki kişilerden kaynaklandığını iddia etti. "Polat Yağcı'nın masasında otururken İbrahim Tatlıses'in eski hayat arkadaşı Derya Tuna arayıp, 'İdo'ya yapmadığın yatırımı o kıza yapmayacaksın' dediğini biliyorum" sözleriyle yaşadığını belirttiği bir olayı paylaştı.

"HİÇBİR ZAMAN İBRAHİM TATLISES'İN KIZI OLMAKTAN GURUR DUYMADIM"

Babasının kimliğini genç yaşta öğrendiğini anlatan Çıtak, "Hiçbir zaman 'beni kabul et' diye bir talebim olmadı. Her zaman geri durdum ve hiçbir zaman İbrahim Tatlıses'in kızı olmaktan gurur duymadım" dedi. Kamuoyuna yapılan açıklamayla birlikte hayatında ani bir değişim yaşandığını belirten şarkıcı, "Çok güzel bir hayatım varken bir anda 'Dilan benim kızım' açıklamasını yaptı. Beni yanına çağırdı, fotoğraflar çekildi. 'Nüfusumuza alıyoruz' dendi." sözleriyle süreci anlattı.

"MİRASTAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Dilan Çıtak, daha önce gündeme getirdiği sağlık iddialarını da yineledi. "İlaçlarının verilmediğini düşünüyorum. Yanındayken de ilaçlarının verilmediğine şahit olmuştum. Yanında duran insanların İbrahim Tatlıses'in sağlığıyla işi yok. Yanındaki insanların derdi, İbrahim Tatlıses'in parası" diyerek babasının çevresine yönelik eleştirilerde bulundu. Miras konusundaki tutumunu ise "Mirastan vazgeçmeyeceğim" sözleriyle netleştirdi.

"NEFRET EDİLEN EVLAT" AHMET TATLISES DE KONUŞTU

İbrahim Tatlıses'in "Senden nefret ediyorum" dediği oğlu Ahmet Tatlıses de babasının açıklamalarına yanıt verdi. Oğul Tatlıses, "Evladın da babaya, babanın da evlada nefreti olamaz. İbrahim Bey'in rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlar ona bunları söyletiyor" diyerek yaşananların sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Babasıyla görüşmesinin çevresi tarafından engellendiğini savunan Ahmet Tatlıses, mal varlığına ilişkin beyanların gerçeği tam olarak yansıtmadığını iddia etti. "Çok yalanlar söylüyor. Mal - mülk olaylarıyla ilgili söylediklerinin çoğu gerçek değil. Evlatlarından birkaç tanesi rahat. Onun dışındakiler, özellikle de kız evlatları rahat bir hayat yaşamıyor" dedi.

"DEMANS BAŞLANGICI OLABİLİR, UNUTKANLIK DURUMLARI BUNUN GÖSTERGESİ"

Sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Ahmet Tatlıses, "Demans başlangıcı olabilir, unutkanlık durumları bunun göstergesi" ifadelerini kullandı. Sanatçının yoğun konser temposuna da değinen Ahmet Tatlıses, "Konserlerde İbrahim Tatlıses'i tuvalete bile göndermiyorlar. İlaç veriyorlar tuvalete gitmesin diye. Yardımcısı zaten nikâhlı eşi. Etrafı o paraları cebine indiriyor. Hem evlatlarına hem de kendisine haksızlık ediyor" sözleriyle çevresine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

