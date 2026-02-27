ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika

ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu

ABD\'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
27.02.2026 02:10
New York'un Buffalo kentinde 56 yaşındaki tamamen görme engelli ve İngilizce bilmeyen Arakanlı mülteci Şah Alem, polis gözetiminden çıktıktan sonra evine ulaştırılmak yerine, adresinden 8 kilometre uzaklıktaki bir kafenin önüne terk edildi. Ailesinin günlerce aradığı talihsiz adamın cansız bedeni sokakta bulunurken, olay ABD'de polis prosedürlerine ve savunmasız sığınmacıların güvenliğine dair büyük bir tartışma başlattı.

New York'un Buffalo kentinde 56 yaşındaki Arakanlı mülteci Şah Alem, kaybolduktan günler sonra sokakta ölü bulundu. Olay, federal sınır güvenlik yetkililerinin davranışları nedeniyle tartışmalara yol açtı.

GÖZETİMDEN ÇIKARILDIKTAN SONRA SOKAĞA BIRAKILDI

Reuters'in haberine göre tamamen görme engelli olduğu ve İngilizce bilmediği belirtilen Alem'in, polis gözetiminden 19 Şubat'ta çıktıktan sonra ABD Gümrük ve Sınır Koruma (Border Patrol) evine götürülmediği; bunun yerine evinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki bir kafenin önüne bırakıldığı bildirildi.

Ailesi, kendilerine haber verilmediğini ve herhangi bir ulaşım ya da refakat desteği sağlanmadığını açıkladı. Ailesi soğuk hava koşullarında tek başına kalan Alem'den haber alamadı. Alem'in cansız bedeni günler süren aramanın ardından 25 Şubat'ta kent merkezinde bulundu.

ELEŞTİRİ OKLARI İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI'NA YÖNELTİLDİ

ABD İç Güvenlik Bakanlığı olayla ilgili eleştirilerin odağı olunca bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sınır Devriyesi'nin (Border Patrol), mültecinin sınır dışı edilemeyecek statüde olduğunu bildirdiği, kendisine "nezaket amaçlı ulaşım" teklif edildiği ve sıcak bir noktaya bırakıldığı belirtildi. Yetkililer, bırakıldığı sırada herhangi bir acil sağlık sorunu ya da özel yardıma ihtiyaç belirtisi gözlemlenmediğini ifade etti.

Adli tıp yetkilileri, ölümün ilk bulgulara göre sağlık sorunlarından kaynaklandığını belirtti; cinayet veya donma gibi dış etkenler şu aşamada tespit edilmedi.

Soruşturma birimleri olayla ilgili çalışma yürütüyor.

"SAVUNMASIZ BİREYLER YALNIZLIĞA TERK EDİLMEMELİ"

Buffalo Belediye Başkanı Sean Ryan ve yerel yetkililer, olayın insanlıkla bağdaşmadığını ve Şah Alem gibi savunmasız bireylerin yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Bazı toplum liderleri olayın federal göç ve sınır politikalarıyla ilgili daha geniş bir tartışmayı tetiklediğini belirtti.

Son Dakika Dünya ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu - Son Dakika

ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.