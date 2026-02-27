Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor - Son Dakika
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor

Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
27.02.2026 20:46
İran ile müzakereler devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına dair söylemini yineleyen Trump, "İran'ın müzakere etme şeklinden memnun değilim" dedi. Trump, askeri güç kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya ise, "Kullanmak istemiyorum ancak bazen kullanmanız gerekiyor" diye yanıt verdi.

İran ile müzakereler devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"İRAN'IN MÜZAKERE ETME ŞEKLİNDEN MEMNUN DEĞİLİM"

Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, müzakere sürecinden memnun olmadığını söyledi. Trump, "İran'ın müzakere etme şeklinden memnun değilim. Ancak Cuma günü daha fazla görüşme yapılması bekleniyor. İran Nükleer silaha sahip olamaz, anlaşma yapmak istiyorum." dedi.

"BAZEN ASKERİ GÜÇ KULLANMANIZ GEREKİYOR"

İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına dair söylemini yineleyen ABD Başkanı, askeri güç kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya, "Kullanmak istemiyorum ancak bazen kullanmanız gerekiyor." şeklinde yanıt verdi. Trump, İran'da olası bir rejim değişikliğine dair ise "Rejim değişikliği olabilir ya da olmayabilir." ifadelerini kullandı.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra ikinci tur görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.

Donald Trump, Güncel, Tahran, İran

Son Dakika Güncel Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Dünya'da sizden memnun değil.Siz niye o silahlara sahipsiniz o zaman. 121 3 Yanıtla
    Hursit Yavas Hursit Yavas:
    kimse ses edemiyor ama herkez boyum egmis durumda 17 0
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    çünkü onlar süper güç ve dünya lideri. kabul etsek de etmesekde dünya lideri . 2 4
  • 1257seferveli 1257seferveli:
    Deli yine delirdi 38 2 Yanıtla
  • 1234 1234:
    sende varsa ondada olacak 22 2 Yanıtla
  • Orhan Karakoca Orhan Karakoca:
    ya bu gece , ya yarın 1 0 Yanıtla
  • çiüçiü çiüçiü:
    çok tehlikeli bir durum. nükleer silaha sahip olanların olmayanlara göre bir üstünlüğü söz konusu. 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
19:15
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
18:39
İran’ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti Konum değiştirmişler
İran'ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.