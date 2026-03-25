7 köpeğin kesimhaneden inanılmaz firarı: Askeri disiplinle 16 kilometre yürüdüler!'

Çin'in kuzeydoğusundaki Changchun kentinde yaşanan olay, kısa sürede dünya çapında ilgi gördü. Yedi köpek, hırsızlardan kaçarak birlikte hareket etti ve tam 10 kilometre yürüyerek evlerine sağ salim döndü. Sosyal medyada paylaşılan videolar, milyonlarca insanın kalbini kazandı.

Köpeklerin lideri, iri yapılı bir corgi olan Dapang yani "Büyük Şişko". Dapang, grubun önünde yürüyerek ara ara geri dönüyor ve diğer köpeklerin geride kalmadığından emin oluyordu. Dıştaki gözlemci rolünde ise dikkatli bir golden retriever vardı. Grubun içinde bir sarı labrador, bir pekingese, iki küçük köpek ve hafif sakat bir Alman çoban köpeği bulunuyordu. Alman çoban köpeği sakat olmasına rağmen arkadaşları tarafından korunuyor, diğerleri onun hızına göre yürüyordu.

Köpekler aç ve üşümüş olsalar da, kamyondan kaçtıktan sonra artık hayatta olduklarını biliyorlardı ve hiçbir şey onları durduramıyordu. 16 Mart'ta yoldan geçen bir kişi, köpekleri tehlikeden uzaklaştırmaya çalıştı. Başarısız olunca, köpeklerin yolculuğunu video ile kaydederek sosyal medyada paylaştı ve yerel yetkililerden yardım istedi.

Gönüllüler de dronlarla köpekleri takip ederek güvenli bir şekilde evlerine ulaşmalarına yardımcı oldu. Amaçları yalnızca sessiz köylerine, ailelerinin yanına dönmekti. Köpekler dört gün önce evlerinden çalınmış ve dog-meat (köpek eti) üretimi için başka eyaletlere götürülmek üzere hazırlanmıştı.

Lu'nun paylaştığı video 230 milyondan fazla izlendi ve köpekler dünya çapında fenomen hâline geldi. İnsanlar, köpeklerin gösterdiği cesaret ve azme hayran kaldı.