Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

25.03.2026 16:16
Savaşta 26. güne girilirken İran, dünyanın en büyük savaş gemileri arasında yer alan USS Abraham Lincoln uçak gemisine yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıyı doğrulayan ABD Başkanı Donald Trump ise "Atılan 101 füzenin tamamı düşürüldü" ifadelerini kullandı.

İran, dünyanın en büyük savaş gemileri arasında yer alan USS Abraham Lincoln uçak gemisine yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi. Ancak saldırıda hedef alınan gemiye isabet sağlanamadı.

O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI 

İran’ın, Epic Fury Operasyonu kapsamında Basra Körfezi'nde konuşlu bulunan ABD’ye ait uçak gemisine kıyıdan denize seyir füzeleri fırlattığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

TRUMP: TÜM FÜZELER DÜŞÜRÜLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saldırı haberlerini doğrulayan Trump, "Dünyanın en büyük gemilerinden biri olan uçak gemilerimizden birine 100 füze attılar. Atılan 101 füzenin tamamı düşürüldü" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN "SALDIRILAR DEVAM EDECEK" MESAJI 

İran cephesinden ise saldırının ardından gemiyi hedef almaya devam edeceklerine yönelik açıklamalar geldi. Bölgede gerilim tırmanırken, taraflar arasındaki askeri hareketlilik dikkatle takip ediliyor.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • korhan sahin korhan sahin:
    2 günlük haberleri mi yayınlıyorsunuz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Fenerbahçe’den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu Fenerbahçe'den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı
ABD’den Orta Doğu’ya askeri sevkiyat Komutanlar bölgeye gidiyor ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor
Son bir imza kaldı Karşıyaka’ya yeni stat müjdesi Son bir imza kaldı! Karşıyaka'ya yeni stat müjdesi
Beşiktaş’a Chelsea’den 38 milyon Euro’luk dinamo Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo
Görenler gözlerine inanamadı Holland Woods’tan görülmemiş hareket Görenler gözlerine inanamadı! Holland Woods'tan görülmemiş hareket

15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
15:55
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!
15:19
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
14:55
Galatasaray’dan Virgil van Dijk bombası Dursun Özbek bitirecek
Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası! Dursun Özbek bitirecek
14:46
Türk fenomenin acı sonu Mezarını bile paylaştılar
Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:21
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
14:06
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
13:15
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti İran’ın sadece iki şartı var
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var
13:01
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
Advertisement
