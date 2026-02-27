Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı - Son Dakika
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı

Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
27.02.2026 21:35  Güncelleme: 21:53
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Kocaeli İzmit'te iftar öncesi pide kuyruğunda bekleyen bir kişiye silahlı saldırıda bulunuldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli'de iftar öncesi pide kuyruğunda beklerken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iftar için fırında pide sırası bekleyen İ.Y'ye, F.K. tarafından tabancayla ateş edildi.

PİDE ALACAKTI, DEHŞETİ YAŞADI

İ.Y. kanlar içinde yerde kalırken, vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Olaylar, Polis, İftar, Suç, Son Dakika

