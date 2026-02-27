Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmaların tam kapsamlı savaşa dönüşmesiyle bölgesel güvenlik gündemi yeniden şekillenirken, ABD Başkanı Donald Trump da iki ülke arasındaki tercihini açık açık dile getirdi.

"MÜDAHELE EDERDİM ANCAK PAKİSTAN'LA ÇOK İYİ ANLAŞIYORUM"

Teksas eyaletine gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada basın mensuplarına konuşan Trump, "İki ülke sizden çatışmalara müdahale etmenizi istedi mi?" sorusuna yanıt verdi. İslamabad yönetimi ile ilişkilerinin iyi bir durumda olduğunu belirten Trump, "Müdahele ederdim ancak Pakistan'la çok iyi anlaşıyorum. Harika bir başbakanımız var. Bence Pakistan müthiş işler yapıyor." ifadelerini kullandı.

BİLANÇO HER SAAT AĞIRLAŞIYOR

Pakistan ile Afganistan güçleri arasında dün geceden bu yana Durand Hattı boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı; Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, operasyonlarda Afgan tarafında 247 kişinin öldüğünü ve 400'den fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid ise 19 Pakistan askeri karakolu ve iki karargahın ele geçirildiğini, bu saldırılarda "55 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiğini ve birkaçının da esir alındığını" iddia etti. Kendi taraflarındaki asker kaybını 13 olarak açıklayan Mücahid, 22 de yaralı bulunduğunu bildirdi.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN ANLAŞMAZLIĞI

Pakistan Enformasyon Bakanlığı 22 Şubat'ta, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı. Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada da Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti. Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı. Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

PAKİSTAN'IN AFGAN YÖNETİMİNDEN BEKLENTİSİ

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor. İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor. TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.