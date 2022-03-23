Ahmet Çalık'ın ismi Kars'ta kütüphaneye verildi - Son Dakika
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Ahmet Çalık'ın ismi Kars'ta kütüphaneye verildi

23.03.2022 14:15
Ahmet Çalık'ın ismi Kars'ta kütüphaneye verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ismi, Kars'ta kütüphaneye verildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ismi, Kars'ta kütüphaneye verildi.

Kars'ın Kağızman ilçesindeki Kazım Karabekir Ortaokulunda oluşturulan Ahmet Çalık Kütüphanesi'nin açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Güner ile İlçe Spor Müdürü Alaattin Karagöl yaptı.

Öğrencilerin ilim, bilim, spor ve sanat dallarında başarıya ulaşmalarına katkı sağlamak için açılan kütüphanede Ahmet Çalık'ın çeşitli takımlarda giydiği formalar da yer alıyor.

Ahmet Çalık'ın ismi Kars'ta kütüphaneye verildi
Ahmet Çalık'ın ismi Kars'ta kütüphaneye verildi

YORUMLAR
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Hisarcık, Kağızman, Milli, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ahmet Çalık'ın ismi Kars'ta kütüphaneye verildi - Son Dakika


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