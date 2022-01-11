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Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı hocası Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm - Son Dakika

Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı hocası Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm

11.01.2022 11:36

Spor dünyası sabah saatlerinde gelen acı haberle sarsıldı. Konyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Çalık'ın ölümü futbol camiasını yasa boğarken, Milli futbolcunun Gençlerbirliği forması giydiği dönemde tartışma yaşadığı hocası Yılmaz Vural da ölüm haberiyle yıkıldığını ifade etti. Vural, "Meslek hayatımızda tartışmalar oluyor tabi. Neticede biz onların babasıyız. Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm" dedi.

Geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan Konya spor'a transfer olan Milli futbolcu Ahmet Çalık, sabah saatlerinde Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yalnız seyahat ettiği aracın Niğde yolunda şarampole yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren 27 yaşındaki futbolcu, spor dünyasını adeta yasa boğdu.

"GEÇMİŞTE YAŞADIĞIMIZ TARTIŞMA FALAN HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"

Çalık'ın ölümüyle sarsılan isimlerden biri de Gençlerbirliği forması giydiği dönemde büyük bir tartışma yaşadığı hocası Yılmaz Vural oldu. Geçmişte yaşadıkları tartışmayı unuttuklarını ifade eden ve Çalık'ın ölümüne çok üzüldüğünü söyleyen Vural, şöyle konuştu: "Çok üzüldüm. Geçmişte yaşadığımız tartışma falan hiç önemli değil, biz onları unuttuk bile. Malesef çok üzücü. Ailesine ve Konyaspor camiasına başsağlığı diliyorum. Meslek hayatımızda tartışmalar oluyor tabi. Bazen biz haksız oluyoruz, bazen onlar. Neticede biz onların babasıyız. İnanın kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm.

"ABDÜLKERİM İLE MÜTHİŞ OYNUYORLARDI"

Pırıl pırıl bir gençti. Meslek hayatında da artık rayına oturmuş, Abdülkerim ile müthiş oynuyorlardı. Tabi hepimiz bir gün öleceğiz, ölüm hayatın bir gerçeği. Ancak onun sevdiklerini bir daha göremeyeceği düşüncesi, bir daha olmayacak olması çok üzücü."

Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm

VURAL İLE ÇALIK ARASINDA NE YAŞANDI?

Sabah'ın haberine göre Yılmaz Vural, Gençlerbirliği'ni çalıştırdığı dönemde Ahmet Çalık ile arasında yaşanan bir olayı anlatmıştı. Vural, Çalık'ın kendisine, "Hoca biz zaten küme düşecek takımız. Sen bizi çok ofansif oynatıyorsun. Defansif oynamamız lazım. Yabancılar daha çok izin istemiş vermemişsin. Çok toplantı yapıyormuşsun" dediğini ve bu sözlere çok sinirlendiğini ifade etmişti.

"BANA İŞİMİ Mİ ÖĞRETECEKSİN?"

Vural, Çalık'a, "Yahu sen 21 yaşında oyuncusun milli takıma yükselmişsin. Bana işimi mi öğreteceksin?" dediğini belirtirken "Senin vereceğin taktik anlayışla mı ben takımı oynatacağım. Sen toplantıdan sıkılıyorsun, insanlar bütün gün çalışıyor 1300 TL maaş alıyor" şeklinde konuştuğunu açıklamıştı.

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Gençlerbirliği, Yılmaz Vural, Konyaspor, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı hocası Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı hocası Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm - Son Dakika
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