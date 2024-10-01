Ahmet Çelebi'den Kadın Futbol Takımına Destek Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ahmet Çelebi'den Kadın Futbol Takımına Destek Ziyareti

Ahmet Çelebi\'den Kadın Futbol Takımına Destek Ziyareti

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, kadın futbol takımını ziyaret edip başarılar diledi ve baklava ikram etti.

01.10.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan, Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol takımını ziyaret ederek, sporculara ve teknik ekibe baklava ikramında bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarını Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadyumunda sürdüren kadın futbol takımının çalışmaları hakkında bilgiler alan İl Müdürü Çelebi; "Kadın sporcularımızın başarıları bizim için gurur kaynağıdır. Onların spora olan katkıları ve başarıları, toplumumuzda sporun önemini gösteriyor" diyerek, Kadın Futbolunun gelişmesi ve desteklenmesinin önemini vurguladı.

Çelebi, Kadın sporcuları azimli ve disiplinli çalışmalarından dolayı tebrik ederek, yeni sezon öncesi başarılar diledi.

Kulüp başkanı Ahmet Yılmaz, ziyaretlerinde dolayı il müdürü Çelebi'ye teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yerel Haberler, Gençlik, Çelebi, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çelebi'den Kadın Futbol Takımına Destek Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım
20:58 Açıklamalar peş peşe geliyor Pezeşkiyan’dan Netanyahu’ya mesaj var Açıklamalar peş peşe geliyor! Pezeşkiyan'dan Netanyahu'ya mesaj var
20:02 İsrail’in Yafa kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı İsrail'in Yafa kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 22:27:20. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Çelebi'den Kadın Futbol Takımına Destek Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement