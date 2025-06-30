Ahmet Çelik Gazi Koşusu'nu 8. Kez Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ahmet Çelik Gazi Koşusu'nu 8. Kez Kazandı

Ahmet Çelik Gazi Koşusu\'nu 8. Kez Kazandı
30.06.2025 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jokey Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nda 8. şampiyonluğunu elde ederek rekor peşinde koşuyor.

Türkiye'nin at yarışlarındaki en prestijli kupası Gazi Koşusu'nu 8. kez kazanan jokey Ahmet Çelik, 99 yıllık yarış tarihinde 9 şampiyonluğu bulunan Mümin Çılgın'ın rekoruna ortak olmanın hesaplarını yapıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 99'uncusunu kazanarak 8. kez şampiyonluğa uzanan jokey Ahmet Çelik, zaferinin mutluluğunu yaşıyor.

Jokey Ahmet Çelik, AA muhabirine, Şanlıurfa'da maddi durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu olarak 1987 yılında Suruç ilçesinde dünyaya geldiğini söyledi.

Şanlıurfa'da atçılığın yaygın olduğunu hatırlatan Çelik, küçük yaşta 4 arkadaşıyla birlikte aldıkları bir at sayesinde bu spora adım attığını dile getirdi.

Yaklaşık 25 yıldır günlerini at sırtında geçirdiğini ifade eden Çelik, kariyerinin zirvesine adım adım çıktığını ifade etti.

Üst üste 7 kez bu koşuyu kazanma rekoruna sahip olduğunu hatırlatan Çelik, "Gazi Koşusu içinde yer almak her jokeyin en nihai hedefidir. Gerçekten bu yarışın içinde bile olmak jokeyler için büyük bir onur ve gurur meselesidir. Türk atçılığının derbisi bu yarıştır. Biz de ekibimizle beraber bu yarışta önemli bir başarı yakaladık." dedi.

"Çok gururlu ve mutluyum"

Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen yarışın oldukça zorlu ve seyir zevki yüksek olduğunu ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

"İki senedir nasibimizde yok, kazanamamıştık. Bu sene de çok kaliteli bir koşuydu her atın kazanma ihtimali yüksekti. Biz de güzel bir yerde konumlandık. Düzlükteki emeğimizin karşılığını aldık. Başta ekibimi ve atımı tebrik ediyorum, çok güzel hazırlanmışlar. Çok büyük bir emek oluyor. 2 bin 444 tayın sahadaki mücadelesi sonucu sadece 22 at bu koşuya katılıyor. Hayali bile zor olan başarıyı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok gururlu ve mutluyum. Nice Gazi Koşularını inşallah hep birlikte görürüz. Şu an yeni hayalimde 9 şampiyonlukla en fazla kazanan jokey olan Mümin Çılgın ustamın rekoruna ortak olmak var. İnşallah ekibimle birlikte yeni bir tarih daha yazmaya yaklaştığımıza inanıyorum. Artık 'Ahmet Çelik'in yarış tarihinin en iyisi olmaya aday' yorumlarına ben de katılıyorum."

Üst üste kazanma rekoru Ahmet Çelik'te

Jokey Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste 7 kez kazanarak bu alandaki 'üst üste en çok kazanan jokey' rekorunu elinde bulunduruyor.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92'nci Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırada bitirdi.

Tecrübeli jokey, 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu ise "Burgas" isimli safkanla kazanarak, üst üste 7 kez birincilik sevinci yaşadı.

Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nun 99'uncusunu da "Cutha" isimli safkanla kazanarak 8. kez şampiyonluğa uzandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gazi Koşusu, Ahmet Çelik, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çelik Gazi Koşusu'nu 8. Kez Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
İran, BM’den İsrail ve ABD’nin saldırgan olarak tanınmasını istedi İran, BM'den İsrail ve ABD'nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
99. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Cutha“ kazandı 99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" kazandı
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi Bakandan sert yanıt İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
İstanbul’da orman yangını Aydos’tan alevler yükseldi İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi

14:29
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
14:26
Hatay’da yangın felaketi Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
13:14
Özel’den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
12:02
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
11:28
CHP’nin kurultay davası 8 Eylül’e ertelendi
CHP'nin kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi
22:51
İzmir’deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
22:37
Yılmaz Tunç: İzmir Buca’daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
22:16
Beşiktaş, David Jurasek’i kadrosuna kattığını açıkladı
Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı
22:09
Diyarbakır’da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
Diyarbakır'da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
21:41
Bakan Yumaklı İzmir’de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
Bakan Yumaklı İzmir'de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
21:26
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu Kahreden ’borsa’ detayı
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
20:40
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
20:31
Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
19:57
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 14:38:10. #7.11#
SON DAKİKA: Ahmet Çelik Gazi Koşusu'nu 8. Kez Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.