Ahmet Kaplan, Barselona'daki NEC Finalleri'nde Guy Sasson'a yenilerek ikinci oldu

Ahmet Kaplan, Barselona'daki NEC Finalleri'nde Guy Sasson'a yenilerek ikinci olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ahmet Kaplan, Barselona'da düzenlenen 2026 NEC Tekerlekli Sandalye Tekler Finalleri'nde quad kategorisi finalinde Guy Sasson'a 5-7, 6-4 ve 5-7'lik setlerle yenildi. Sezonun en iyi 8 isminin katıldığı turnuvada final oynayan Kaplan, şampiyonayı ikincilikle tamamladı.
Ahmet Kaplan, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen tekerlekli sandalye tenisinin sezon sonu şampiyonasında ikinci oldu.
Para tenisçi Ahmet Kaplan, sezonun en iyi 8 isminin katıldığı 2026 NEC Tekerlekli Sandalye Tekler Finalleri'nde quad kategorisinde finalde mücadele etti.
Finalde Guy Sasson'a 5-7, 6-4 ve 5-7'lik setlerle yenilen Ahmet, turnuvayı ikinci tamamladı.
Kaynak: AA
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