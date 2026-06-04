Ahmet Kaplan, Roland Garros'ta Finale Yükseldi - Son Dakika
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Ahmet Kaplan, Roland Garros'ta Finale Yükseldi

04.06.2026 16:56
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Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde Fransa Açık'ta finale çıkarak tarihi bir başarıya imza attı.

Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) finale yükseldi.

Dünya 5 numarası Ahmet, başkent Paris'te düzenlenen turnuvadaki quad tekerlekli sandalye tekler yarı final maçında, Hollanda'dan 1 numaralı seribaşı Sam Schroder ile karşılaştı.

Ahmet, büyük turnuvalarda 7 şampiyonluğu bulunan rakibini 2 saat 24 dakika sonunda 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) yenerek kariyerinin teklerdeki ilk grand slam finaline çıktı.

24 yaşındaki Ahmet, tekerlekli sandalye tenisinde teklerde grand slam finaline çıkan ilk Türk sporcu oldu.

Milli para tenisçi, finalde ikisi Roland Garros'da (2022, 2023) olmak üzere 8 grand slam kazanan Hollanda'dan 2 numaralı seribaşı Niels Vink'in karşısına çıkacak.

Final mücadelesi, 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

Kaynak: AA

Roland Garros, Ahmet Kaplan, Fransa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Kaplan, Roland Garros'ta Finale Yükseldi - Son Dakika

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