Ahmet Kaplan Swiss Açık'ta Şampiyon! - Son Dakika
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Ahmet Kaplan Swiss Açık'ta Şampiyon!

18.07.2026 20:53
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Milli tenisçi Ahmet Kaplan, İsviçre'de düzenlenen Swiss Açık Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, İsviçre'de düzenlenen Swiss Açık Turnuvası'nda birinci oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Kaplan, organizasyonun finalinde Leon Els ile karşılaştı.

Rakibini 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli sporcu, turnuvayı set kaybetmeden tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Başarılı performansıyla dikkati çeken Ahmet Kaplan, bu sonuçla kariyerindeki 14. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ahmet Kaplan Swiss Açık'ta Şampiyon! - Son Dakika

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