Ahmet Karadağ, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Oldu

Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Ahmet Karadağ getirildi.

Ankara'daki The Green Park Otel'de gerçekleştirilen ve mevcut başkan Fatih Çintimar'ın aday olmadığı genel kurulda başkanlık için Ahmet Karadağ ile Halil Akkaş yarıştı.

Seçimden önce kürsüde veda konuşması yapan Çintimar, her iki adayı ve eşlerini sahneye davet ederek onlara çiçek takdim etti.

Genel kurul maddelerinin oylanmasının ardından seçime geçilirken, 248 delegenin oy kullandığı genel kurulda 124 oy alan Ahmet Karadağ başkan oldu. Halil Akkaş ise 121 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

Seçimden sonra camiaya seslenen Ahmet Karadağ, seçimi kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, destekleri için delegelere teşekkür etti.

Genel kurulun çekişmeli geçtiğine dikkati çeken Karadağ, "Bundan sonra Fatih Çintimar'dan aldığımız bayrağı devam ettireceğiz. Bizlerle beraber olacağınız için çok teşekkür ediyorum. Kalbi atletizmle çarpan herkes benimle yol yürüyecek ve 'biz' olacağız. 'Ben' diye konuşmak istemiyorum. Tek başıma yapacağım bir şeyim yok. Sizlerle bir şeyler yapabiliriz. Lütfen bizi ve atletizm camiasını yalnız bırakmayın." diye konuştu.

Ahmet Karadağ'ın yönetim kurulu asil üyeleri şu şekilde:

Fikret Çetinkaya, Ayşegül Baklacı, Oktay Alptekin, Abdullah Yılmaz, Murat Turfan, Halit Özdilek, Özgür Ulupınar, Burak İleri, Nihat Bağcı ve Mehmet Münir Cura.