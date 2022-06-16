Ahmet Nur Çebi: "Bu federasyon bizim federasyonumuz" - Son Dakika
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Ahmet Nur Çebi: "Bu federasyon bizim federasyonumuz"

16.06.2022 14:27

- Ahmet Nur Çebi: "Bu federasyon bizim federasyonumuz" TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul'da başkan seçilen Büyükekşi hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bu saatten itibaren her birimiz mevcut başkana ve yönetim kuruluna destek vermek zorundayız.

- Ahmet Nur Çebi: "Bu federasyon bizim federasyonumuz"

ANKARA - TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul'da başkan seçilen Büyükekşi hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bu saatten itibaren her birimiz mevcut başkana ve yönetim kuruluna destek vermek zorundayız. Bu federasyon bizim federasyonumuz" dedi.

Ankara'da bir otelde gerçekleşen TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul'da tek başkan adayı olarak seçime giden Mehmet Büyükekşi'ye ve yönetim kurulu listesine destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Ortak fikirde olunan bir seçim yok. Tek bir aday var, sonucu belli. Seçimden önce birçok şey konuşuldu. Bu saatten itibaren her birimiz mevcut başkana ve yönetim kuruluna destek vermek zorundayız. Bu federasyon bizim federasyonumuz. Dolayısıyla önlerinde ağır işler var. Yabancı konusu var, yayıncı kuruluş ile ilgili ekonomik tablolar var. Tüm bunları alt alta topladığımızda artı olarak Türk futbolunun marka değeri, transfer limitleri var. Bunların toplamında Türk futbolunun menfaatleri gözetilerek ortak bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Türkiye'nin birlik ve beraberlik olması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"Yabancı sınırlaması kaldırılmalı"

Yabancı oyuncu sınırlandırmasının Türk futbol kulüplerine ekonomik sorun oluşturduğunu dile getiren Çebi, "Türk futboluna katkı verebilmek adına Türk futbolcuların sahada yer alabildikleri sürenin uzaması A Milli Takım adına menfaat ifade etmiş olabilir. Ben de bu düşüncedeydim. Ancak son zamanlarda yaşadığımız bazı gerçekleri kamuoyu ile paylaşmamızda fayda var. 20 Türk futbolcu varsa sadece topu topuna 2 tanesine ihtiyaç var. Diğer 18 tanesine ihtiyaç yok. 2 futbolcunun da fiyatı 1 lirayken olmuş 11 lira. Bu da hoş bir durum değil. A Milli Futbol Takımı'nın her ne kadar yerli futbolcuya ihtiyacı varsa da öbür taraftan da kulüplerin ekonomik sorunları var. Bu kadar sıkıntı içerisinde bir Türk futbolcu almak zorunda hisseden kulübün milyonlarca TL verebilecek gücü yok. Bundan sonra yerli futbolcu oynatana teşvik, yabancı futbolcu oynatana maddi olarak ceza şeklinde koyulmalı. Sınırlama kaldırılmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Transfer açıklaması

Beşiktaş'ın yeni sezon için transfer hazırlıklarının devam ettiğini belirten Çebi, "Bir stoperimiz geldi. Çok kaliteli bir oyuncu. Takım kaptanlığı kişiliği var, aile babası kişiliği var. Hepsinin bir arada bulunduğu bir kişi transfer etmekten çok mutluyum. Doğru bir iş yaptık. Beşiktaş taraftarının da kendisini çok seveceğini biliyorum. Onun dışında bir forvet beklentimiz var. Hollanda Milli Takımı forveti bir futbolcuya ilgimiz var. Kendisini transfer etmek istiyoruz. Kendisiyle dün yaptığımız görüşmede, iki gün daha bizden müsaade istedi. Tahmin ediyorum ki onun da talipleri çok fazla. Şartlara bakıyor" dedi.

Çebi, sabah Josef de Souza'nın Türk vatandaşı olmak istediği ile ilgili bir haber okuduğunu ve Souza'nın iyi ve vicdanlı bir kişiliği olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 85 milyon vatandaşı var. Biri de o olsun isterim" diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi: Bu federasyon bizim federasyonumuz
Ahmet Nur Çebi: Bu federasyon bizim federasyonumuz
Ahmet Nur Çebi: Bu federasyon bizim federasyonumuz
Ahmet Nur Çebi: Bu federasyon bizim federasyonumuz

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: 'Bu federasyon bizim federasyonumuz' - Son Dakika

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