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Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başladı - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başladı

26.12.2021 15:19
Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başladı

Beşiktaş Başkanı Çebi, Divan Toplantısı'nda hakemlerle ilgili konuşurken ezeli rakiplere ağır göndermeler yaptı. Ahmet Nur Çebi, "Galatasaray'dan sonra bakıyorum Trabzonspor da ağlamaya başlamış" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski başkan Fikret Orman, ezeli rakipler, hakemler ve hoca konusuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Öte yandan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, mali ve idari yönden ibra edildi.

İşte Çebi'nin açıklamaları:

"HİÇ TEKLİF GELMEDİ"

"Geldiğimiz günden beri bir futbolcumuza talip çıkmaz mı ya? Bir tane futbolcumuza alıcı çıkmadı. Satmadıklarımız hariç.

"SERGEN BİZİM EVLADIMIZ"

Sergen Hoca, bize kupaları getirdi, bizim çocuğumuzdu ve gurur duyduk. Şimdi Önder Hoca var, inşallah onunla da bu başarıları elde edeceğiz. Seneye gelirler yok, mecburuz iki ayağımızı bir pabuca sokmaya. Çıkış burada.

"BEN TRABZONLUYUM"

Hakemlerle ilgili Beşiktaşlıların canı yanıyor. Gidiyorsunuz, Galatasaraylılar ağlamaya başlıyor, ben zaten onun yanında susuyorum. Trabzonsporlular da dün ağlamaya başladı, çok ilginç. Ben Trabzon doğumluyum, memleketimi seviyorum ama Beşiktaşımı çok seviyorum."

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Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başladı - Son Dakika Spor


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