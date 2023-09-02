Ahmet Nur Çebi'nin kura çekiminden olduğu iddia edilen olay fotoğrafına Beşiktaş'tan açıklama geldi: Asılsızdır - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi'nin kura çekiminden olduğu iddia edilen olay fotoğrafına Beşiktaş'tan açıklama geldi: Asılsızdır

Ahmet Nur Çebi\'nin kura çekiminden olduğu iddia edilen olay fotoğrafına Beşiktaş\'tan açıklama geldi: Asılsızdır
Son Güncelleme: 02.09.2023 16:39

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Konferans Ligi grup aşaması kura çekimine katıldığı ve kura çekimi sırasında uyuduğu iddia edilmiş, olaya dair bir görsel dolaşıma sokulmuştu. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Monaco'da düzenlenen Konferans Ligi kura çekimine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin katıldığı ve kura çekimi sırasında uyuduğu iddia edilmişti. İddiaya konu olan olayla ilgili bir görsel dolaşıma sokulurken, Beşiktaş'tan yalanlama geldi.

"GÖRÜNTÜLER ASILSIZDIR"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi grup aşaması kura çekimine katıldığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler asılsızdır." denildi.

"ART NİYETLİ PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN"

Açıklamada ayrıca, "Kulübümüzü temsilen kura çekimine Asbaşkanımız Emre Kocadağ katılmıştır. Taraftarlarımızdan sosyal medyada Kulübümüz ve Başkanımızla ilgili gerçeği yansıtmayan, kasıtlı olarak uzun süreden beri yürütülen bu tür karalama ve art niyetli paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadeleri yer aldı.

Ahmet Nur Çebi'nin kura çekiminden olduğu iddia edilen olay fotoğrafına Beşiktaş'tan açıklama geldi: Asılsızdır
Beşiktaş tarafından yalanlanan görsel

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi'nin kura çekiminden olduğu iddia edilen olay fotoğrafına Beşiktaş'tan açıklama geldi: Asılsızdır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Nur Çebi'nin kura çekiminden olduğu iddia edilen olay fotoğrafına Beşiktaş'tan açıklama geldi: Asılsızdır - Son Dakika
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