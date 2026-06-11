Ahmet Nur Çebi ve Sinan Kanlı'dan İzmir Ziyareti - Son Dakika
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Ahmet Nur Çebi ve Sinan Kanlı'dan İzmir Ziyareti

Ahmet Nur Çebi ve Sinan Kanlı\'dan İzmir Ziyareti
11.06.2026 20:05
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Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, Altay Başkanı Sinan Kanlı ile İzTO'yu ziyaret etti.

ALTAY'a yatırımcı olarak talip olan Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nur Çebi ile Altay Başkanı Sinan Kanlı, siyah-beyazlı camianın önde gelen isimlerinden İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti. İZTO'da gerçekleşen görüşmenin İzmir temsilcisinin yol haritasını planlamak adına gerçekleştiği bildirildi.

Altay'dan yapılan açıklamada, kulübün mevcut durumuyla ilgili birçok problem bulunduğunu ancak bunların giderilebilmesi için konuların ayrıştırılarak önceliğine göre ele alınması gerektiği kaydedildi. Süreç içerisinde görüşmelerin devam edeceği ise özellikle vurgulandı.

SİNAN KANLI: SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR

Altay Başkanı Sinan Kanlı, görüşme sonrası sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Altay'ın sağlam temeller üzerinde tekrar hak ettiği yere, geri dönülmez bir şekilde gelebilmesi için camia büyüğümüz Sayın Mahmut Özgener ve Sayın Ahmet Nur Çebi ile birlikte bir görüşme gerçekleştirdik. Güzel günler için biraz daha yorulmamız ve biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi ve Sinan Kanlı'dan İzmir Ziyareti - Son Dakika

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