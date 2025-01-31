Kocaelispor forması giyen golcü futbolcu Ahmet Sağat, Elazığspor'dan gelen transfer teklifini reddetti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'tan, Trendyol 1. Lig'e yükselmenin planlarını yapan Elazığspor, Halil İbrahim Sönmez'in ardından forvete bir takviye daha yapmak istiyor. Bu konuda arayışlarını sürdüren bordo-beyazlılar, 1. Lig takımlarından Ahmet Sağat'a teklif götürdü. Kocaelispor'da oynanan 28 yaşındaki futbolcu, alt liglere transfer olmayı düşünmediğini belirterek teklifi reddetti. - ELAZIĞ
Son Dakika › Spor › Ahmet Sağat Elazığspor'un Teklifini Reddetti - Son Dakika
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