Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor - Son Dakika
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Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor

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Diego Carlos'ta mutlu sona ulaşmak üzere olan Fenerbahçe, bir stoper takviyesi için daha kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un altyapısında yetişip 2022 yazında Ajax'a transfer olan milli futbolcu Ahmet Can Kaplan'ı istiyor. Kanarya'nın ilk teklifin bonuslar dahil 10 milyon euroya yakın bir rakam olduğu öne sürüldü. Öte yandan Ahmetcan da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

20.01.2025 16:30
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Diego Carlos transferinde sona gelen Fenerbahçe, bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor. Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Trabzonspor'un altyapısında yetişen ve Hollanda devi Ajax'ta forma giyen milli futbolcu Ahmetcan Kaplan'a göz dikti.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Hollanda basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin Ahmetcan Kaplan için Ajax'a sunduğu ilk teklifin bonuslar dahil 10 milyon euroya yakın bir rakam olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, genç savunma oyuncusu için Ajax'a bunun dışında başka bir teklif yapmadığını altı çizildi. Öte yandan Ajax'ın istediği rakama çıkılması durumunda Fenerbahçe ile pazarlıklara açık olduğu da aktarıldı.

KARIN YÜZDE 15'İ TRABZONSPOR'UN

Ayrıca 22 yaşındaki stoperin sözleşmesinde dikkat çeken bir detay da bulunuyor. Ajax'ın Ahmetcan'ı aldığı fiyat olan 9.5 milyon euronun üzerinde bir rakama satması durumunda Trabzonspor, Hollanda ekibinin yapacağı kardan yüzde 15 pay alacak.

AHMETCAN SICAK BAKIYOR

Bu sezon Ajax formasıyla 4'ü ilk 11 olmak üzere 6 maça çıkabilen Ahmetcan Kaplan, bu karşılaşmalarda herhangi bir skor katkısı yapamadı. Trabzonspor'dan yetişen Ahmetcan, Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

AJAX RAKAMLARI

Ajax, Ahmetcan Kaplan'ı 2022 yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. 22 yaşındaki milli stoper, o günden bu yana Hollanda ekibinde 19 maçta görev yaptı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Ahmetcan'ın takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor

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Son Dakika Spor Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor - Son Dakika

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