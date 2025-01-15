Aile Komisyonu ile Motosiklet Sporuna Destek

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Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organizasyonlarda yaşanan sorunların azaltılması, çocuk sporcuların daha iyi şartlarda müsabakalara hazırlanmaları ile yarışlara katılımlarının artırılması adına sporcu ebeveynlerinin yer aldığı Aile Komisyonu oluşturuldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, çocuk yaştaki sporculara imkan sağlayıp motosiklet sporunu keşfetmeleri için fırsat veren ailelere teşekkür etti. Vefa, "Motor sporlarında ailenin destek ve himayesi çok önemlidir. Başarıya giden yol ailenin fedakarlık ve desteğinden geçer. Şuan ülkemizi dünya arenasında gururlandıran Toprak, Can, Deniz ve Bahattin başta olmak üzere tüm başarılı sporcularımızın arkalarındaki en büyük güç aileleridir. Bizim sporumuz her ne kadar bireysel olarak görülse de arka planda başta anne ve babaların emekleri unutulamaz" ifadelerini kullandı.

Aile Komisyonunu kurduklarını belirten Başkan Vefa, "Bütün ebeveynler çocuklarını koruyup kollamak ister. Çocuklarının sağlıklı ve güvende spor yapmaları için ellerinden geleni yaparlar. İşte burada bize düşen en büyük görevlerden biri de yarış alanlarımız olsun, kulüplerimizin antrenman alanları olsun buralarda çocuklarımıza ve ailelerine destek vermek ve güven duygularını sağlamak. Çocuk ve genç sporcularımıza, gelişim süreçlerinde yaşlarına ve gereksinimlerine uygun düzeyde destek vermeye çalışacağız. Kısaca federasyon olarak, kulüpler, veliler ve ailelerle iş birliği yaparak iyi birer sporcu kimliği kazanmaları yönünde hem sosyal hem de ekonomik olarak adımlar atacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL