Aile Komisyonu ile Motosiklet Sporuna Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aile Komisyonu ile Motosiklet Sporuna Destek

Türkiye Motosiklet Federasyonu, çocuk sporcuların daha iyi şartlarda yarışmalara hazırlanması için Aile Komisyonu kurdu.

15.01.2025 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organizasyonlarda yaşanan sorunların azaltılması, çocuk sporcuların daha iyi şartlarda müsabakalara hazırlanmaları ile yarışlara katılımlarının artırılması adına sporcu ebeveynlerinin yer aldığı Aile Komisyonu oluşturuldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, çocuk yaştaki sporculara imkan sağlayıp motosiklet sporunu keşfetmeleri için fırsat veren ailelere teşekkür etti. Vefa, "Motor sporlarında ailenin destek ve himayesi çok önemlidir. Başarıya giden yol ailenin fedakarlık ve desteğinden geçer. Şuan ülkemizi dünya arenasında gururlandıran Toprak, Can, Deniz ve Bahattin başta olmak üzere tüm başarılı sporcularımızın arkalarındaki en büyük güç aileleridir. Bizim sporumuz her ne kadar bireysel olarak görülse de arka planda başta anne ve babaların emekleri unutulamaz" ifadelerini kullandı.

Aile Komisyonunu kurduklarını belirten Başkan Vefa, "Bütün ebeveynler çocuklarını koruyup kollamak ister. Çocuklarının sağlıklı ve güvende spor yapmaları için ellerinden geleni yaparlar. İşte burada bize düşen en büyük görevlerden biri de yarış alanlarımız olsun, kulüplerimizin antrenman alanları olsun buralarda çocuklarımıza ve ailelerine destek vermek ve güven duygularını sağlamak. Çocuk ve genç sporcularımıza, gelişim süreçlerinde yaşlarına ve gereksinimlerine uygun düzeyde destek vermeye çalışacağız. Kısaca federasyon olarak, kulüpler, veliler ve ailelerle iş birliği yaparak iyi birer sporcu kimliği kazanmaları yönünde hem sosyal hem de ekonomik olarak adımlar atacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mehmet Sadık, Motosiklet, Yaşam, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aile Komisyonu ile Motosiklet Sporuna Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:49:00. #1.11#
SON DAKİKA: Aile Komisyonu ile Motosiklet Sporuna Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.