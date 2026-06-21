Aile Pikniği ile Spor ve Dayanışma - Son Dakika
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Aile Pikniği ile Spor ve Dayanışma

Aile Pikniği ile Spor ve Dayanışma
21.06.2026 10:42
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Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, sporun aile bağlarını güçlendirdiği piknikte gençlerle buluştu.

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, öğrencileri, velileri ve antrenörlerini düzenlediği geniş katılımlı aile pikniğinde bir araya getirdi.

Kulübün farklı branşlarında eğitim alan yüzlerce öğrenci ve ailelerinin katıldığı programda, sporun yalnızca fiziksel gelişime katkı sunan bir faaliyet olmadığı, aynı zamanda aile bağlarını güçlendiren ve sosyal dayanışmayı artıran önemli bir unsur olduğu vurgulandı. Gün boyunca öğrenciler, aileleri ve antrenörleriyle birlikte çeşitli etkinliklere katılırken, aileler de çocuklarının spor hayatını daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında katılımcılara köfte ekmek, çay ve pamuk şeker ikram edilirken, çocuklar ve gençler eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Sporcuların saha dışında da bir araya gelmesi, kulüp içerisindeki birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdi.

Serkan Dereli: "Sporun çok güçlü bir çözüm aracı olduğuna inanıyoruz"

Programın kapanışında konuşan Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Serkan Dereli, kulübün temel hedefinin yalnızca başarılı sporcular yetiştirmek olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir kez daha sadece bir spor kulübü olmadığımızı, sporun ve sporcunun büyük bir aile olduğunu yaşayarak göstermiş olduk. Bizler gençlerimize yalnızca sportif eğitim vermiyor, aynı zamanda onları güçlü karakter sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Ailelerimizi de bu sürecin merkezine koyuyoruz. Bağımlılıkla mücadele, ekran bağımlılığıyla mücadele, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi gibi günümüzün önemli meselelerinde sporun çok güçlü bir çözüm aracı olduğuna inanıyoruz. Spor, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan, onları disiplinle, azimle ve başarıyla buluşturan en önemli alanlardan biridir."

Dereli, sporcuların elde ettiği her başarının arkasında ailelerin ve antrenörlerin büyük emeği bulunduğunu ifade ederek programa katılan tüm velilere teşekkür etti.

Programın sonunda Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü bünyesinde eğitim alan sporculara başarı belgeleri ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Kulüp Başkanı Serkan Dereli tarafından tek tek sahneye davet edilen öğrenciler, alkışlar eşliğinde belgelerini alırken aileler de bu anlamlı anlara ortak oldu.

Katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan organizasyon, Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü'nün yalnızca sportif faaliyetlerle değil, aileleri ve gençleri bir araya getiren sosyal projeleriyle de örnek bir model ortaya koyduğunu bir kez daha gösterdi. Kulüp yetkilileri, benzer etkinliklerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Etkinlikler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aile Pikniği ile Spor ve Dayanışma - Son Dakika

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