"Aileler Doğa Yürüyüşü"nde buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi

"Aileler Doğa Yürüyüşü"nde buluşacak

07.10.2022 23:32
"Aileler Doğa Yürüyüşü"nde buluşacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), 81 ilde "Aileler Doğa Yürüyüşü" organize edecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), 81 ilde "Aileler Doğa Yürüyüşü" organize edecek.

TDF Başkanı Ersan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının doğaya çıkma alışkanlığı olmayan gençleri dağcılık sporuyla tanıştırmak olduğunu söyledi.

Böylelikle genç sporcu kitlesine erişmeyi amaçladıklarını anlatan Başar, "9 Ekim Pazar günü 81 ilde aynı anda 'Aileler Doğa Yürüyüşü' düzenleyeceğiz. Amacımız dağcılık yapan sporcularımızın ailelerine de bu spora katmak. En büyük hedefimiz insanlarımıza doğa sevgisi aşılamak ve dağcılık sporunu yaygınlaştırmak." diye konuştu.

Ersan Başar, yürüyüşe katılmak isteyen sporcu ve ailelerinin, bulundukları ilin federasyon temsilciliğine başvurarak kayıt yaptırabileceklerini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Aileler Doğa Yürüyüşü'nde buluşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 00:10:12. #1.12#
SON DAKİKA: "Aileler Doğa Yürüyüşü"nde buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement