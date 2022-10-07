"Aileler Doğa Yürüyüşü"nde buluşacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), 81 ilde "Aileler Doğa Yürüyüşü" organize edecek.

TDF Başkanı Ersan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının doğaya çıkma alışkanlığı olmayan gençleri dağcılık sporuyla tanıştırmak olduğunu söyledi.

Böylelikle genç sporcu kitlesine erişmeyi amaçladıklarını anlatan Başar, "9 Ekim Pazar günü 81 ilde aynı anda 'Aileler Doğa Yürüyüşü' düzenleyeceğiz. Amacımız dağcılık yapan sporcularımızın ailelerine de bu spora katmak. En büyük hedefimiz insanlarımıza doğa sevgisi aşılamak ve dağcılık sporunu yaygınlaştırmak." diye konuştu.

Ersan Başar, yürüyüşe katılmak isteyen sporcu ve ailelerinin, bulundukları ilin federasyon temsilciliğine başvurarak kayıt yaptırabileceklerini sözlerine ekledi.