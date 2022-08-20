Minikler, oyun parkurunda doyasıya eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Minikler, oyun parkurunda doyasıya eğlendi

20.08.2022 11:21
Minikler, oyun parkurunda doyasıya eğlendi

Aileleriyle birlikte Gülümse Kafe'ye gelen minikler, kurulan oyun parkurunda doyasıya eğlendi.

Aileleriyle birlikte Gülümse Kafe'ye gelen minikler, kurulan oyun parkurunda doyasıya eğlendi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen çocuk etkinlikleri, Gülümse Kafe'de devam etti. Aileleri eşliğinde Gülümse Kafe'ye gelen çocuklar, kurulan şişme oyun gruplarında eğlenceli zaman geçirdi. Aileler, Gülümse Kafe'de keyifli sohbet ederken çocuklar ise güvenli bir şekilde oyun parkurlarında eğlencenin tadını çıkardı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
İzmit Belediyesi'nden Çocuklara Özel Etkinlik İzmit Belediyesi'nden Çocuklara Özel Etkinlik Alzaymır hastaları yoga yaptı Alzaymır hastaları yoga yaptı
Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Minikler, oyun parkurunda doyasıya eğlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
09:57 Fatih'te çırılçıplak sokaklarda gezen kadın mahalleliyi çıldırttı: Hemen hemen her gün soyunuyor
09:32 Özel üniversitelere zam sınırı gelecek mi? Mahkemeden emsal karar
09:27 Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı
09:27 Kalbi olan izlemesin! Geri manevra yapan trafİk canavarı engelli adamı ezip kayıplara karıştı
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
08:33 Askere gidenlerin yürek dağlayan kazası! Ölü ve yaralılar var
08:18 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki
07:23 Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 11:21:07. #1.13#
SON DAKİKA: Minikler, oyun parkurunda doyasıya eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement