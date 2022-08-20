İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen çocuk etkinlikleri, Gülümse Kafe'de devam etti. Aileleri eşliğinde Gülümse Kafe'ye gelen çocuklar, kurulan şişme oyun gruplarında eğlenceli zaman geçirdi. Aileler, Gülümse Kafe'de keyifli sohbet ederken çocuklar ise güvenli bir şekilde oyun parkurlarında eğlencenin tadını çıkardı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Minikler, oyun parkurunda doyasıya eğlendi - Son Dakika

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