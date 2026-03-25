Ailesiyle sinemaya gidip kumar oynadı

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, bu kez saha dışındaki görüntüsüyle gündeme geldi.
Ailesiyle birlikte sinemaya giden Brezilyalı yıldızın, film gösterimi sırasında dizine koyduğu telefonundan kumar oynadığı öne sürüldü.
O anlara ait olduğu belirtilen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Görüntüler sonrası kullanıcılar ikiye bölünürken, bazıları durumu eleştirirken bazıları ise özel hayat vurgusu yaptı. Kısa sürede viral olan fotoğraf, Neymar'ın saha dışı yaşamına dair yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
