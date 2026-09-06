Ajaxlı genç stoper Bouwman, PSV maçındaki sert faulün ardından eylülü kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ajaxlı genç stoper Bouwman, PSV maçındaki sert faulün ardından eylülü kapattı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda Eredivisie'de PSV'ye 3-1 kaybedilen maçta Ruben van Bommel'in sert faulüne maruz kalan Ajaxlı Aaron Bouwman, eylül ayı boyunca sahalardan uzak kalacak. 19 yaşındaki stoperin göğüs kemiği ve akciğerinde morarma tespit edilirken, bugün hastanede gözlem altında tutulacağı açıklandı.

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Hollanda Eredivisie) PSV'ye karşı oynanan maçta Ruben van Bommel'in sert faulüne maruz kalan Ajaxlı futbolcu Aaron Bouwman, eylül ayını kapattı.

Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki stoperin eylül ayı boyunca sahaya çıkamayacağı ve bugün de hastanede gözlem altında tutulacağı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan muayenelerde Bouwman'ın göğüs kemiğinde ve akciğerinde morarma da dahil olmak üzere çeşitli yaralanmalar geçirdiği tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Dün oynanan 5. hafta maçında PSV, deplasmanda Ajax'ı 3-1 mağlup ederken bir pozisyonda Bouwman, hava topu için yükseldi. Topa müdahalede geç kalan Van Bommel ise hızla gelerek Bouwman'ın kafa ve üst vücut bölgesine çok sert şekilde çarptı.

Bu tehlikeli pozisyonun ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşanırken, sağlık ekipleri sahaya çağrıldı.

Kaynak: AA

Futbol, Eylül, Spor, PSV, Son Dakika

Son Dakika Spor Ajaxlı genç stoper Bouwman, PSV maçındaki sert faulün ardından eylülü kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var
İran’da zincirleme kazada yakıt tankeri patladı, 11 kişi hayatını kaybetti İran'da zincirleme kazada yakıt tankeri patladı, 11 kişi hayatını kaybetti
Mısır’da ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi Mısır’da ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi
Fenerbahçe’nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı
“Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi Vali makam aracında kırmızı ışıkta bekledi “Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi! Vali makam aracında kırmızı ışıkta bekledi

22:56
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
22:27
Tüyleri diken diken eden görüntüler Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi
Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi
22:00
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı Rakibi resmen parçaladılar
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar
21:47
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
21:44
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu Eda Erdem’den tarihi sözler
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler
21:21
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 00:10:16. #7.13#
SON DAKİKA: Ajaxlı genç stoper Bouwman, PSV maçındaki sert faulün ardından eylülü kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement