Ajaxlı genç stoper Bouwman, PSV maçındaki sert faulün ardından eylülü kapattı

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Hollanda Eredivisie) PSV'ye karşı oynanan maçta Ruben van Bommel'in sert faulüne maruz kalan Ajaxlı futbolcu Aaron Bouwman, eylül ayını kapattı.

Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki stoperin eylül ayı boyunca sahaya çıkamayacağı ve bugün de hastanede gözlem altında tutulacağı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan muayenelerde Bouwman'ın göğüs kemiğinde ve akciğerinde morarma da dahil olmak üzere çeşitli yaralanmalar geçirdiği tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Dün oynanan 5. hafta maçında PSV, deplasmanda Ajax'ı 3-1 mağlup ederken bir pozisyonda Bouwman, hava topu için yükseldi. Topa müdahalede geç kalan Van Bommel ise hızla gelerek Bouwman'ın kafa ve üst vücut bölgesine çok sert şekilde çarptı.

Bu tehlikeli pozisyonun ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşanırken, sağlık ekipleri sahaya çağrıldı.