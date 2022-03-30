AK Parti'li Aydemir: "2023 Winter Games Palandöken'de yapılacak" - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir: "2023 Winter Games Palandöken'de yapılacak"

30.03.2022 14:58
AK Parti'li Aydemir: "2023 Winter Games Palandöken'de yapılacak"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 2023 kış oyunlarının (Winter Games) Palandöken'de yapılacağını bildirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 2023 kış oyunlarının (Winter Games) Palandöken'de yapılacağını bildirdi.

???????Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Palandöken'in kış turizminin esaslı bir dünya markası haline geldiğini ifade etti. "2023 Winter Games"in Palandöken'de yapılması için girişimlerde bulunulduğunu ancak Ukrayna'nın ön aldığını belirten Aydemir, yaşanan gelişmelerin ardından oyunların Türkiye'ye verildiğini dile getirdi. Aydemir, gelecek yıl ocak ve şubat aylarında 19 farklı ülkeden bin sporcunun katılacağı kış oyunlarının Erzurum'da yapılacağını belirterek "Palandöken'in marka olmasına bir nişane daha vurulmuş oldu. Palandöken'e bütün dünyadan akın olacak." dedi.

Ukrayna- Rusya barışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretiyle ortaya çıktığını söyleyen Aydemir, Türkiye'nin garantör ülke pozisyonu almasının söz konusu olduğunu; gelişmelerin bunu gösterdiğini kaydetti. Aydemir, "Bunun için hem Rusya hem Ukrayna'nın, Türkiye için müspet yaklaşımı var. Çünkü biz samimiyiz." diye konuştu.

DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de bittiğini, şimdi Filistin'de uç vermeye başladığını anlatan Aydemir, başka hesapların yapıldığını, bu nedenle dikkat etmek gerektiğini kaydetti.

CHP'li bir milletvekilinin "bir etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunmasından rahatsız olduğunu" ifade eden Aydemir, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na seslenerek "Kur'an'dan rahatsızlığını söyleyen bir yapıyla ittifakı nasıl içinize sindiriyorsunuz?" diye sordu.

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AK Parti, Türkiye, Ukrayna, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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