AK Parti Milletvekilleri Karabük İdmanyurdu Spor Kulübü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Milletvekilleri Karabük İdmanyurdu Spor Kulübü'nü Ziyaret Etti

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük İdmanyurdu Spor Kulübü'nün oyuncularıyla antrenman öncesi bir araya geldi. Milletvekilleri, kulübe gereken desteği vereceklerini ve yeni sezonda şampiyonluk beklediklerini belirtti.

22.08.2024 15:21
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AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük İdmanyurdu Spor Kulübü'nün oyuncularıyla antrenman öncesi bir araya geldi.

TFF 3. Lig'de mücadele eden kırmızı-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını Yaşar Kaptan Çebi Tesisleri'nde sürdürüyor.

Antrenman öncesi Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile teknik heyet ve sporcuları ziyaret eden milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, Kulüp Başkanı Adem Aydım tarafından karşılandı.

Futbolculara ve teknik heyete başarılar dileyen Şahin ve Keskinkılıç, kulübe gereken desteğin verileceğini belirterek, yeni sezonda şampiyonluk beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor AK Parti Milletvekilleri Karabük İdmanyurdu Spor Kulübü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekilleri Karabük İdmanyurdu Spor Kulübü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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