Akçaabat'ta Spor Kurslarına Yoğun İlgi: 17 Bin Kişi Faydalandı - Son Dakika
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Akçaabat'ta Spor Kurslarına Yoğun İlgi: 17 Bin Kişi Faydalandı

Akçaabat\'ta Spor Kurslarına Yoğun İlgi: 17 Bin Kişi Faydalandı

Akçaabat Belediyesi, futbol, voleybol, basketbol, judo, karate, cimnastik ve pilates gibi branşlarda düzenlediği spor kurslarına 2024 yılında yaklaşık 17 bin kişi katıldı. Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, sosyal belediyecilik anlayışıyla sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla kursların devam edeceğini ve 2025 yılında daha fazla kurs düzenleyeceklerini açıkladı.

09.01.2025 13:56  Güncelleme: 13:58
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2024 yılında Akçaabat Belediyesi spor kurslarından yaklaşık 17 bin kişi faydalandı.

Akçaabat Belediyesi'nin futbol, voleybol, basketbol, judo, karate, cimnastik ve pilates gibi branşlarda düzenlediği spor kursları geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gördü. Belediye tarafından ayrıca dönemsel olarak polis akademileri, spor liseleri ve beden eğitimi fakültelerine hazırlık kursları da düzenlendi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı açıklamada sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirterek "Çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için yıl boyunca düzenlediğimiz kurslarımız, toplum sağlığını korumak ve fiziksel, zihinsel, sosyal olarak sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla devam ediyor. 2025 yılında kurslarımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz. Spor salonumuz, spor ve eğitim merkezimiz ile futbol sahamız haftanın 7 günü açık. Ayrıca 2025 yılında hizmete girecek olan yüzme havuzumuzla birlikte spor şehrimizin ihtiyaçlarına daha fazla yanıt vereceğiz. Uzman antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalarımızı sürdürerek Akçaabat'ı sporla daha da ileriye taşımayı amaçlıyoruz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Akçaabat'ta Spor Kurslarına Yoğun İlgi: 17 Bin Kişi Faydalandı - Son Dakika

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