Akçakale Belediyespor ligde 5'te 5 yaptı

Şanlıurfa Süper Amatör Lig ekiplerinden Akçakale Belediyespor, ligin 5'nci haftasında karşılaştığı Ceylanpınar Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek 5'nci maçında 5'nci galibiyetini almayı başardı.

Akçakale Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Gök, AA muhabirine, ligde emin adımlarla ilerlediklerini ve tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Son maçta güçlü rakipleri Ceylanpınar Belediyespor'u 1-0 mağlup etmeyi başardıklarını aktaran Gök, şöyle konuştu:

"Sezon öncesi tüm çalışmalarımızı tamamlayarak lige hazır bir şekilde girdik. Oynadığımız 5 maçın tamamını kazanarak gücümüz kanıtladık. Son maçımızda taraftarlarımızın da desteğiyle Ceylanpınar Belediyespor karşısında kazanarak 5'te 5 yapmayı başardık. Şu an ligde en yakın rakibimizin 3 puan önünde lider durumdayız. Bu hafta sonu deplasmanda Karaköprüspor ile karşılaşacağız, inşallah bu maçı da kazanarak yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Oyuncularıma ve teknik heyetimize güveniyorum, inşallah sezon sonu bu kupayı ilçemize getireceğiz ve taraftarlarımıza armağan edeceğiz."