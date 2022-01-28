Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası logosu belli oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası logosu belli oldu.

Şampiyona için Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından hazırlanan logo, Akdeniz Hentbol Konfederasyonu (MHC) tarafından onaylandı ve büyük beğeniyle karşılandı. 2004 ve sonrası doğumlu oyuncuların mücadele edeceği 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası müsabakaları 20-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara'da oynanacak.

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası logosu hakkında:

Logonun sembolünde; hentbol müsabakalarında, hareketi ve mücadeleyi temsil eden bir bakış açısını modern ve estetik bir yaklaşım ile birleştirerek tekil bir hentbol imzası oluşturuldu. Logo mavi rengini Akdeniz'in temiz ve berrak sularından, kırmızı rengini ise Türk Bayrağı'ndan alıyor. - İSTANBUL